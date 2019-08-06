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اقتصاد

الريال السعودي يسجل 4.42 جنيه للبيع .. أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 6 -8- 2019

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:59 ص
عملات عربية
عملات عربية
علياء فوزى
تباينت أسعار العملات العربية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.

وسجل متوسط سعر صرف الريـال السعودي نحو 4.39 جنيه للشراء و4.42جنيه للبيع منخفضا قرشا واحدا.

واستقر سعر الدينار الكويتى عند 54.20 جنيه للشراء و54.63 جنيه للبيع.

في حين سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.48جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.

وبلغ الريال العمانى نحو 42.81جنيه للشراء و43.13 جنيه للبيع متراجع قرشين.

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