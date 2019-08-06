انتشال جثمان طفل غرق فى مياه مصرف بحر حادوث فى الدقهلية

تمكنت قوات الانقاذ النهرى بالدقهلية من انتشال جثمان طفل لقى مصرعه غرقا فى مياه مصرف بحر حادوث ببنى عبيد بالدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بنى عبيد من اهالى قرية عمرية التابعة للمركز بغرق طفل فى مياه مصرف بحر حادوث.



وبانتقال ضباط المباحث وقوات الانقاذ النهرى الى مكان البلاغ وتبين ان الطفل يدعى كريم رمضان وسقط اثناء لهوه بجوار المصرف المار امام قريته .



فيما تمكنت قوات الانقاذ النهرى من انتشال الجثمان بمساعدة الاهالى عقب عمليات بحث استمرت لساعات.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة والتى امرت بتسليم الجثة لذويه وصرحت بالدفن.