51 مليون جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحي بسوهاج

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أنه تم تخصيص مبلغ 51 مليون جنيه لاستكمال مشروعات صرف صحى سوهاج.



حيث تم اعتماد مبلغ 30 مليون جنيه لاستكمال مشروع تحويل محطة معالجة صرف صحى سوهاج غرب إلى المعالجة الثلاثية وكذلك مبلغ 15 مليون جنيه لاستكمال مشروع تحويل محطة معالجة صرف صحى الكولا هذا بالإضافة إلى اعتماد مبلغ 6 ملايين جنيه لاستكمال مشروع صرف صحى الصلعا بمركز سوهاج.



ومن الجدير بالذكر أن مشروع تحويل محطتي معالجة الصرف الصحي يتم تنفيذه لتصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف صحى سوهاج غرب والتي تبلغ طاقتها التصميمية 50 ألف متر مكعب يوم بمصرف سوهاج العمومي وتصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف صحى الكولا والتي تبلغ طاقتها التصميمية 55 الف متر مكعب يوم بمصرف اخميم القبلي، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع صرف صحى الصلعا بقيمة 16.9 مليون جنيه من وزارة الإسكان حيث تم الانتهاء من أعمال المحطة الرئيسية وخط الطرد وخط الانحدار وكذلك صيانة وتجربة جميع المطابق وخط الانحدار والغرف المنزلية لتخدم 300 منزل.