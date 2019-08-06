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عميد معهد الأورام: مستمرون فى إعطاء المرضى الكيماوى فى مواعيدهم وسنعمل بكامل طاقتنا فى هذا الوقت.. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:17 م
عميد معهد الأورام،
عميد معهد الأورام، الدكتور حاتم أبو القاسم
آيات أحمد
قال عميد معهد الأورام الدكتور حاتم أبو القاسم، إنه علم بالانفجار فور وقوعه، مؤكدًا أنه لأول مرة يشاهد بعينيه هذا الحجم من الدمار، لافتًا إلى أن الانفجار خلَف حفرة عميقة على الأسفلت أمام المعهد.

وأضاف عميد معهد الأورام، فى لقاء خاص ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أنه تم نقل المرضى فورًا بسلام، موضحًا أنه تم نقل 79 مريضا، حيث تم نقل 49 فى مستشفى هرمل بدار السلام، و4 حالات تم نقلهم لمستشفى القصر العينى، و31 حالة تم نقلهم لمستشفى معهد ناصر.

وأشار عميد معهد الأورام، إلى أن فوجئ بحضور كافة الأطباء ورؤساء الأقسام بعد الحادث للاطمئنان على المرضى والأجهزة، مؤكدًا أن كل طاقم عمل المعهد كان متواجدا فور وقوع الحادث حتى ثاني يوم.

ونعى عميد معهد الأورام، فردين الأمن الخاص بالمعهد الذين راحا ضحايا الحادث الإرهابى، مضيفًا أن المعهد سوف يعود للعمل مرة أخرى بكامل طاقته بعد عيد الأضحى المبارك.

وأردف أن العمل جار فى المعهد ويتم إعطاء المرضى جرعات العلاج الكيماوي في مواعيدها دون تأخير، موجهًا الشكر لجميع المتبرعين للمعهد خلال الأزمة.

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