تدمير وتهشم وسقوط.. معاينة النيابة تكشف مفاجآت جديدة في انفجار معهد الأورام

كشفت معاينة نيابة حوادث جنوب القاهرة لموقع انفجار معهد الأورام عن مفاجآت عدة.





وتبين من معاينة النيابة أن انفجار السيارة نتج عنه حفرة عميقة تصل إلى متر وبعرض متر ونصف بسبب شدة الانفجار.





وكشفت معاينة النيابة عن تدمير 6 سيارات مختلفة نتيجة الانفجار أمام معهد الاورام، وتهشم السور الحديدي الخاص بكورنيش النيل، وواجهات المعهد وسقوط وحدات التكييف الخارجية والسور الحديدى وبعض المعدات والاجهزة بداخله.





وأجرت النيابة معاينة تصويرية للجانب الآخر من نهر النيل وتبين تهشم زجاج محلات الورد وعدد من المحلات الأخرى نتيجة للموجة الهائلة لـ انفجار معهد الاورام.





وانتقل فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة والسيدة زينب الجزئية، إلى المستشفيات التى نقل إليها ضحايا حادث حريق معهد الاورام الذى نتج عن تصادم سيارة ملاكى تسير عكس الاتجاه بعدة سيارة اخرى، لمناظرة الجثث واعداد تقرير بذلك وكلفت مصلحة الطب الشرعي بتشريح الجثامين واعداد تقرير مفصل باسباب الوفاة.





وانتقل فريق للمستشفيات التى يمكث فيها المصابين لسماع اقوالهم حول الواقعة والوقوف على اسبابها وذلك حسب حالتهم الصحية.





وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط حريق معهد الأورام الذى تسببت فيه سيارة ملاكى تسير عكس الاتجاه واصدمت بمجموعة سيارات اخرى نتج عنها وفيات وعدة اصابات، وذلك للاستعداد لتفريغها لمعرفة اسباب وقوع الحادث.





وكلفت نيابة السيدة زينب الجزئية رجال مباحث المرور بالاستعلام عن السيارة المتسببة فى انفجار خارج معهد الأورام بعد تصادمها مع عدة سيارات أخرى نتيجة سيرها عكس الاتجاه لمعرفة صالحية أوراقها من عدمه.