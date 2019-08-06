أخبار التعليم .. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 94.02% لـ هندسة و90.73% لـ حاسبات.. 17 أغسطس بدء تنسيق الدبلومات الفنية.. والشهادات المعادلة حتى نهاية الشهر

نشر "صدى البلد" اليوم الثلاثاء ، العديد من الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بالجامعات والتنسيق ووزارة التعليم العالي، وجميعها أخبار تهم طلاب الثانوية العامة الذين ينتظرون نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق.
وفيما يلي ينشر "صدى البلد"، موجزًا لأهم أخبار التعليم العالي والجامعات اليوم:
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019.. 94.02% لـ هندسة و90.73% لـ حاسبات.. 1872 طالبا استنفدوا رغباتهم و3976 تخلفوا عن التسجيل الإلكتروني
اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 من هنا.. الآن
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. كل ما تريد معرفته عن التحويلات وتقليل الاغتراب
لطلاب العلمي.. تعرف على الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2019
كل ما تريد معرفته عن الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثالثة
17 اغسطس بدء تنسيق الدبلومات الفنية .. والشهادات المعادلة حتى نهاية الشهر
تنسيق الجامعات .. بشري سارة لطلاب علمي
بالأرقام.. دراسات الأزهر بدمياط ترد على حقيقة رسوب 5000 طالب
وفيما يلي ينشر "صدى البلد"، موجزًا لأهم أخبار التعليم العالي والجامعات اليوم:
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019.. 94.02% لـ هندسة و90.73% لـ حاسبات.. 1872 طالبا استنفدوا رغباتهم و3976 تخلفوا عن التسجيل الإلكتروني
اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 من هنا.. الآن
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. كل ما تريد معرفته عن التحويلات وتقليل الاغتراب
لطلاب العلمي.. تعرف على الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2019
كل ما تريد معرفته عن الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثالثة
17 اغسطس بدء تنسيق الدبلومات الفنية .. والشهادات المعادلة حتى نهاية الشهر
تنسيق الجامعات .. بشري سارة لطلاب علمي
بالأرقام.. دراسات الأزهر بدمياط ترد على حقيقة رسوب 5000 طالب