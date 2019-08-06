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تعليم

أخبار التعليم .. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 94.02% لـ هندسة و90.73% لـ حاسبات.. 17 أغسطس بدء تنسيق الدبلومات الفنية.. والشهادات المعادلة حتى نهاية الشهر

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:19 م
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نشر "صدى البلد" اليوم الثلاثاء ، العديد من الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بالجامعات والتنسيق ووزارة التعليم العالي، وجميعها أخبار تهم طلاب الثانوية العامة الذين ينتظرون نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق.

وفيما يلي ينشر "صدى البلد"، موجزًا لأهم أخبار التعليم العالي والجامعات اليوم:

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019.. 94.02% لـ هندسة و90.73% لـ حاسبات.. 1872 طالبا استنفدوا رغباتهم و3976 تخلفوا عن التسجيل الإلكتروني

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