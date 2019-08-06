ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اهم الاخبار | أول قرار هندي بعد إلغاء الحكم الذاتي لـ كشمير.. مفاجآت في انفجار معهد الأورام.. وهبوط أسعار الذهب

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:27 م
اهم الاخبار
اهم الاخبار
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

3 سياسيون كبار رهن الاعتقال.. أول قرار هندي بعد إلغاء الحكم الذاتي لـ كشمير
أعلنت الهند اعتقال ثلاثة من كبار السياسيين في كشمير، اليوم الثلاثاء، بعد إعلانها إلغاء الحكم الذاتي للإقليم الذي تطالب به باكستان.

تدمير وتهشم وسقوط.. معاينة النيابة تكشف مفاجآت جديدة في انفجار معهد الأورام
كشفت معاينة نيابة حوادث جنوب القاهرة لموقع انفجار معهد الأورام عن مفاجآت عدة.

عميد معهد الأورام: مستمرون فى إعطاء المرضى الكيماوى فى مواعيدهم وسنعمل بكامل طاقتنا فى هذا الوقت.. فيديو
قال عميد معهد الأورام الدكتور حاتم أبو القاسم، إنه علم بالانفجار فور وقوعه، مؤكدًا أنه لأول مرة يشاهد بعينيه هذا الحجم من الدمار، لافتًا إلى أن الانفجار خلَف حفرة عميقة على الأسفلت أمام المعهد.

عيار 21 يسجل 668 جنيها للجرام .. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 -8- 2019
استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 6 أغسطس 2019، على ارتفاعات اسعار أمس الاثنين التى سجلت نحو 8 جنيهات نتيجة ارتفاع اسعار المعدن عالميا.

إنفوجراف.. 4 أعوام على قناة السويس الجديدة.. أعلى معدل تحويل للخزانة العامة
تزامنًا مع مرور 4 أعوام على افتتاح قناة السويس الجديدة، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تحقيق قناة السويس أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة في تاريخها، بقيمة 72,2 مليار جنيه وذلك خلال عام 2018-2019

هواوي تتحرك ضد ترامب.. الشركة الصينية تطالب بتعويض ضخم بسندٍ قانوني
تسعى شركة هواوي الصينية العملاقة للحصول على تعويض مالي كبير من شركة فليكس الأمريكية، التي خرقت اتفاقا موقع معها بشكل غير قانوني،ـ تبلغ قيمته 400 مليون يوان ( 46.64 مليون جنيه استرليني)، و( 57 مليون دولار أمريكي)

بشرى سارة من الأرصاد للمواطنين حول حالة الطقس فى العيد.. اعرف درجات الحرارة
أعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون الطقس خلال أسبوع عيد الأضحى معتدلا على السواحل الشمالية ويكون حار رطب على محافظات الوجه البحرى والقاهره ومدن القناه وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 من هنا.. الآن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم تفعيل رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 على الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية.

ترشيحاتنا

يوم عرفة .. عالم أزهري: من أفطر فيه عليه القضاء وليس الكفارة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. بدء المرحلة الثالثة عقب انتهاء التحويلات

أحمد حامد.. شاب طنطاوي يكرم والدته في يوم تخرجه بارتدائها الروب.. صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على الحدود الدنيا للكليات الادبية

الجزائر تصدر أمرا بتوقيف وزير الدفاع الأسبق ونجله

اخبار الحوادث.. مفاجآت جديدة في انفجار معهد الأورام.. إصابة نائب رئيس محكمة النقض وأسرته في الحادث

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر هذا الرابط .. بعد قليل

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 94.02 % للهندسة و 90.73 % للحاسبات

فرقتهم إشارة مرور.. قصة عروس تحول حفل خطوبتها لمأساة في انفجار معهد الأورام

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 1872 طالبا استنفدوا رغباتهم لكتابة كليات لا تناسب مجموعهم

بعد الانفصال.. طليقة علي ربيع تستعرض جمالها في حمام السباحة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على الحدود الدنيا للقبول بالكليات العلمية

السجن والغرامة.. تعرف على جريمة الامتناع عن تسليم الميراث

النائب العام يحيل 11 متهما للمحاكمة بتهمة التخابر مع داعش في ليبيا

هل أنا وعائلتي نستحق هذه الموتة البشعة ؟ .. عروس زفة معهد الأورام تروي تفاصيل الليلة المشئومة

ستذيع الدوري.. مرتضى منصور يحدد موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 من هنا.. الآن

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب ..الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريحات الشعر الطويل .. أجمل الأشكال للمناسبات والمنزل

بإطلالة مثيرة.. كنزي عمرو دياب تحتضن أحد أصدقائها على الشاطئ

بعد الانفصال.. طليقة علي ربيع تستعرض جمالها في حمام السباحة