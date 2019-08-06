ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فضحية الإرهابي معتز مطر .. يسرق 75 ألف دولار للاتجار بالحشيش

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:20 م
فضحية معتز مطر الارهابي
فضحية معتز مطر الارهابي
محمد غالي
تواصل جبهة شباب الصحفيين انفرادها في واقعة استيلاء الإرهابي معتز مطر الهارب إلى تركيا، على أموال 5 سوريين من العاملين بقناة الشرق الإخوانية.

وحصلت الجبهة على رقم القرار الإداري الذي أصدره أيمن نور، الهارب إلى تركيا رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية وحمل رقم 602 لسنة 2019 بفصل 5 شباب سوريين يعملون في قسم السوشيال ميديا بالقناة عقابا لهم على فضح الأجير معتز مطر، وكشفهم قيامه بالنصب عليهم وسرقة مبلغ 75 ألف دولار بحجة استثمارها في تجارة الحشيش مقابل منحهم زيادة 30% بعد 6 شهور.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية، إن معتز مطر استغاث برفيقه في الخيانة والتحريض المدعو أيمن نور والذي تدخل من خلال ياسين أقطاي مستشار السفاح أردوغان وأنقذه من السجن بعد ما حرر الضحايا محضرا ضده وأثبتوا في تقرير طبي صادر من طب الطوارئ بمشفي" أوك ميدانة" الحكومية بحي شيشلي بإسطنبول، حجم الإصابات التي لحقت بهم من بلطجية النصاب معتز مطر.

أضاف "طوالة" إن المفصولين وهم باسل بدران وبركات بشير وبندر تاج وتحسين توفيق وجاسر حكيم، حاولوا بكل الطرق التواصل مع بعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين إلى تركيا محمد ناصر وحمزة زوبع ووجدي غنيم، إلا أنهم لم يجدوا أي استجابة وتجاهلوهم وقالوا لهم إنه قرار مجلس أمناء القناة وليس لنا دخل به.

أشار رئيس الجبهة إلى أن العميل الحرامي معتز مطر، يستثمر أمواله في تجارة الحشيش بعد حصوله على قطعة أرض من وزير الزراعة التركي بكر باكدميرلي لزراعة القنب الهندي الذي يستخرج منه مخدر الحشيش بعد قرار الديكتاتور أردوغان بإعادة إنتاج القنب الهندي للهروب من نفق الأزمة الاقتصادية ولزيادة الدخل من خلال المخدرات.

أوضح طوالة أن هذه الأرض مجانية مقابل خدماتة الجليلة مع هاكان فيدان رئيس أجهزة الاستخبارات التركية التي جندته لتشويه صورة مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد حيث قام عثمان بيلجين محافظ كير كيلاريلي أحدث المحافظات التركية التي انضمت مع 18محافظة أخرى لزراعة القنب الهندي بتوفير الأيدي العاملة المدربة على زراعة الحشيش.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أين اختفى معتز مطر .. ردود أفعال السوشيال ميديا على غياب الإخواني الهارب ..فيديو

فضيحة جديدة للإرهابي معتز مطر.. يحرض الجماهير على إثارة الشغب بأمم أفريقيا

شباب الصحفيين تكشف تعليمات أقطاي بعد هزيمة مرشح العدالة والتنمية بإسطنبول

فاقدو الأهلية.. محمد الباز يشن هجوما على ناصر ومعتز مطر

نصب وتجارة حشيش.. فضيحة جديدة تطارد معتز مطر فى تركيا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد اغتصاب 12 إسرائيليا لها.. بريطانية تكشف مفاجأة مدوية عن قبرص

ستذيع الدوري.. مرتضى منصور يحدد موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة

تنسيق الجامعات .. بشري سارة لطلاب علمي

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرفض الصلح مع الخطيب.. آل الشيخ يصدم لاعبي الدوري.. تحديد موعد انطلاق قناة الزمالك

تتسبب في انتشار العقارب والثعابين.. برلمانى يرفض تصدير الكلاب والقطط

تدمير وتهشم وسقوط.. معاينة النيابة تكشف مفاجآت جديدة في انفجار معهد الأورام

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر هذا الرابط .. بعد قليل

فرقتهم إشارة مرور.. قصة عروس تحول حفل خطوبتها لمأساة في انفجار معهد الأورام

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 94.02 % للهندسة و 90.73 % للحاسبات

مساعد وزير الداخلية الأسبق يفجر مفاجأة جديدة حول سيارة انفجار معهد الاورام.. فيديو

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 1872 طالبا استنفدوا رغباتهم لكتابة كليات لا تناسب مجموعهم

بعد الانفصال.. طليقة علي ربيع تستعرض جمالها في حمام السباحة

عقب جلسته مع أمير مرتضى.. جنش يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على الحدود الدنيا للقبول بالكليات العلمية

هل أنا وعائلتي نستحق هذه الموتة البشعة ؟ .. عروس زفة معهد الأورام تروي تفاصيل الليلة المشئومة

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرفض الصلح مع الخطيب.. آل الشيخ يصدم لاعبي الدوري.. تحديد موعد انطلاق قناة الزمالك

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 من هنا.. الآن

ستذيع الدوري.. مرتضى منصور يحدد موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داكوتا جونسون تتخلص من عيب خلقي في أسنانها .. صور

بفستان قصير.. كيم كارداشيان في أحد المتاحف اليابانية برفقة زوجها كاني ويست

بـ بلوزة شفافة وبطن مكشوف.. إطلالة جريئة لـ زوجة راغب علامة فى فرنسا.. شاهد