فضحية الإرهابي معتز مطر .. يسرق 75 ألف دولار للاتجار بالحشيش

تواصل جبهة شباب الصحفيين انفرادها في واقعة استيلاء الإرهابي معتز مطر الهارب إلى تركيا، على أموال 5 سوريين من العاملين بقناة الشرق الإخوانية.



وحصلت الجبهة على رقم القرار الإداري الذي أصدره أيمن نور، الهارب إلى تركيا رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية وحمل رقم 602 لسنة 2019 بفصل 5 شباب سوريين يعملون في قسم السوشيال ميديا بالقناة عقابا لهم على فضح الأجير معتز مطر، وكشفهم قيامه بالنصب عليهم وسرقة مبلغ 75 ألف دولار بحجة استثمارها في تجارة الحشيش مقابل منحهم زيادة 30% بعد 6 شهور.



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية، إن معتز مطر استغاث برفيقه في الخيانة والتحريض المدعو أيمن نور والذي تدخل من خلال ياسين أقطاي مستشار السفاح أردوغان وأنقذه من السجن بعد ما حرر الضحايا محضرا ضده وأثبتوا في تقرير طبي صادر من طب الطوارئ بمشفي" أوك ميدانة" الحكومية بحي شيشلي بإسطنبول، حجم الإصابات التي لحقت بهم من بلطجية النصاب معتز مطر.



أضاف "طوالة" إن المفصولين وهم باسل بدران وبركات بشير وبندر تاج وتحسين توفيق وجاسر حكيم، حاولوا بكل الطرق التواصل مع بعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين إلى تركيا محمد ناصر وحمزة زوبع ووجدي غنيم، إلا أنهم لم يجدوا أي استجابة وتجاهلوهم وقالوا لهم إنه قرار مجلس أمناء القناة وليس لنا دخل به.



أشار رئيس الجبهة إلى أن العميل الحرامي معتز مطر، يستثمر أمواله في تجارة الحشيش بعد حصوله على قطعة أرض من وزير الزراعة التركي بكر باكدميرلي لزراعة القنب الهندي الذي يستخرج منه مخدر الحشيش بعد قرار الديكتاتور أردوغان بإعادة إنتاج القنب الهندي للهروب من نفق الأزمة الاقتصادية ولزيادة الدخل من خلال المخدرات.



أوضح طوالة أن هذه الأرض مجانية مقابل خدماتة الجليلة مع هاكان فيدان رئيس أجهزة الاستخبارات التركية التي جندته لتشويه صورة مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد حيث قام عثمان بيلجين محافظ كير كيلاريلي أحدث المحافظات التركية التي انضمت مع 18محافظة أخرى لزراعة القنب الهندي بتوفير الأيدي العاملة المدربة على زراعة الحشيش.