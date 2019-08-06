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فن

ننشر خريطة الأفلام والمسرحيات على MBC مصر في عيد الأضحى

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:21 م
صدى البلد
محمد نبيـل
تحتفل شبكة قنوات "MBC مصر"، بعيد الأضحي بعرض عدد من المسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة عبر قناتي "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، بداية من "السبت" المُقبل حيث تبدأ بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة فى تمام العاشرة صباحًا، وتنقل مُباشرة جانبا من مناسك الحج حتي السادسة مساءً.

كما تعرض في تمام العاشرة مساءً فيلم "الرسالة" بطولة عبد الله غيث، ومني واصف، وعلى مدار أيام العيد وبداية من يوم الأحد تعرض قناة "MBC مصر" يوميًا فى الثانية عشرة ظهرًا حلقات مُجمعة خاصة من الدراما التاريخية المميزة "عمر".

وتعرض قناة "MBC مصر" يوميًا طوال أسبوع العيد في تمام العاشرة مساء فيلما عربيا، حيث تعرض "الأحد" فيلم "الفيل الأزرق" بطولة كريم عبد العزيز، وخالد الصاوي، والاثنين فيلم "عمر وسلوي" بطولة كريم محمود عبد العزيز، وسعد الصعير، و"الثلاثاء" فيلم "الجزيرة 2" بطولة أحمد السقا، وخالد صالح، والأربعاء فيلم "ريكلام" بطولة غادة عبد الرازق، ورانيا يوسف"، والخميس فيلم "النبطشي" بطولة محمود عبد المغني، ومي كساب، والجمعة فيلم "صنع في مصر" بطولة أحمد حلمي، وياسمين رئيس.

كما تعرض قناة "MBC مصر" خلال العيد مجموعة من المسرحيات، حيث تعرض يوميًا في تمام الثانية عشرة مساءً مسرحية كوميدية، فتعرض "الأحد" مسرحية "ماما أمريكا" بطولة محمد صبحي، وهناء الشوربجي، ويوم "الاثنين" مسرحية "حكيم عيون" بطولة علاء ولي الدين وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي، والثلاثاء مسرحية "بهلول في إسطنبول" بطولة سمير غانم، والأربعاء مسرحية "الجوكر" بطولة محمد صبحي، ومحمود القلعاوي، والخميس مسرحية "فهمي نظمي رسمي" بطولة طلعت زكريا، وطارق الإبياري، والجمعة مسرحية "جوز ولوز" بطولة أحمد بدير، وعايدة رياض.

وتعرض قناة "MBC مصر" يوميًا في سهرتها الثانية بداية من الساعة 11 مساءً فيلما أجنبيا، حيث تعرض يوم "الأحد" فيلم "المخبًا" بطولة دنزل واشنطن، ورايان رينولدز، و"الاثنين" فيلم "كريد" بطولة سلفستر ستالون، ومايكل جوردون، وتعرض يومي الثلاثاء، والأربعاء الجزءين الأول والثاني من فيلم " جولة مع شرطي" بطولة أيس كيوب، وكيفن هارت، وتعرض يومي الخميس والجمعه الجزءين الأول والثاني من فيلم "المهمة المستحيلة" بطولة توم كروز، وسيمون بيج.

وتعرض قناة "MBC مصر2" يوميًا في سهرتها الثانية فيلما هنديا في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث تعرض "الأحد" فيلم "التوأم 2" بطولة فارون داهاوان، وجاكلين فيرنانديز، وتعرض الاثنين فيلم "فان" بطولة شاه روخ خان، ولوشه دي سوزا، وتعرض الثلاثاء فيلم "دولي دي دولي"، سونام كابور، بولكيت سامرات، وتعرض الأربعاء فيلم "دووم 3" بطولة عامر خان، وكاترينا كييف، وتعرض "الخميس" فيلم "الوغد" بطولة شاردها كابورا، وريتيش ديمورك"، وتعرض "الجمعة" فيلم "بدونك 2" بطولة إيديتها سيل، ونيها شارم.

وتواصل قناة "MBC مصر" خلال أيام عيد الأضحي عرض الحلقات اليومية من مسلسلاتها الدرامية المختلفة، حيث تعرض مسلسل "رسايل" بطولة مي عز الدين، وخالد سليم، والساعة 6 مساءً، ومسلسل "ذهاب وعودة" بطولة أحمد السقا، وإنجي المُقدم الساعة 7 مساءً، ومسلسل "أستاذ ورئيس قسم" بطولة عادل إمام، ونجوي إبراهيم الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عشم إبليس" بطولة عمرو يوسف، ودلال عبد العزيز الساعة 9 مساءً. كما تواصل قناة "MBC مصر2" أيضًا عرض مسلسل "الدالي 2" بطولة نور الشريف، وسوسن بدر الساعة 5 مساءً، وتعرض مسلسل "زي الورد" بطولة يوسف الشريف، ودرة الساعة 8 مساءً.

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