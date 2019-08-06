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البيطريين تحذر .. الكلاب لا تهاجم الثعابين أو العقارب

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:52 م
تصدير الكلاب - عقارب
تصدير الكلاب - عقارب و الثعابين
محمد غالي
قال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس النقابة العامة للبيطريين، مقرر لجنة حقوق الحيوان و الحياة البرية، إنه لا يتم تصدير كلاب الي خارج مصر من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في الحجر الطبي، مضيفا أن ما يحدث يكون في صحبة مسافر، والمفترض أن يأخذ جميع التطعيمات والأمصال، ويكون محصن وله مناعة ضد مرض السعار، وتعتمد الشهاد من الإمارات أو من ألمانيا لكي يحصل المسافر علي تصريح سفر للكلب الخاص به.

واشار مقرر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، ان الكلاب والقطط لا تتغذي علي الثعابين والافاعي او العقارب، مضيفا انها ليست في السلسة الغذائية لها، ولا تهاجمها لمعرفتها قدر الخطر الناجم عن ذلك..

وأكد عوض، في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه يوجد مشروع قومي للتخلص من الكلاب الضالة والأمراض العديدة والمشتركة أهمها مرض السعار، مضيفا أن المشروع قدم في مجلس النواب والموضوع في محل الدراسة من الدولة نظرا لما يمثله الكلاب الضالة من خطر علي الصحة العامة والمواطنين.

وأوضح عضو المجلس، أن المقترح سينفذ خلال خمس سنوات، من خلال الأمصال والتعقيم الجراحي، أو من خلال الخرطوش أو السم في حالة الكلاب الشرسة.


يذكر أن بدير السيد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أبدى اعتراضه على طلب إحاطة موجه لوزارة البيئة بشأن المطالبة بتصدير الكلاب والقطط، لأن أى تدخل من الإنسان للقضاء على أى حيوان يحدث خللا فى التوازن البيولوجى للطبيعة، فتصدير الكلاب والقطط يؤدى إلى ظهور العديد من الزواحف والحشرات التى تتغزى عليها الكلاب والقطط، وعلى سبيل المثال لو تم تصدير القطط، ستنتشر العقارب، وتصدير الكلاب يؤدى إلى انتشار الزواحف الضارة كالأفاعى بكثرة.

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