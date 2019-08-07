ميمى ومامي على بيرم التونسى بالإسكندرية .. ثانى أيام عيد الأضحى

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح على مسرح بيرم للتونسي بالاسكندرية العرض المسرحي الجديد ميمى و مامى (سندباد)، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، و ذلك الأثنين المقبل الموافق ١٢ أغسطس ثانى أيام عيد الأضحى المبارك فى تمام السادسة مساء.



يناقش العرض عدة موضوعات و قيم انسانية مختلفة من أهمها خوف الآباء الشديد على الأبناء ، وصفة العند المتواجدة فى الأطفال، و تحقيق المعادلة ما بين الحفاظ الشديد على الأبناء و الحب أيضا من أجل أطفال أسوياء، و ذلك بالحكايات التي يحكيها سندباد من أعماق البحار.



عرض ميمي و مامي( سندباد) العرض من بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع، ديكور وملابس وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، إستعراضات محمد ميزو، نحت ماسكات أحمد بركات ، من تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد.

