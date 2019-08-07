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ثقافة

ميمى ومامي على بيرم التونسى بالإسكندرية .. ثانى أيام عيد الأضحى

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:07 ص
صدى البلد
طارق موسى
يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح على مسرح بيرم للتونسي بالاسكندرية العرض المسرحي الجديد  ميمى و مامى (سندباد)، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، و ذلك الأثنين المقبل الموافق ١٢ أغسطس   ثانى أيام عيد الأضحى المبارك فى تمام السادسة مساء.

يناقش العرض عدة موضوعات  و قيم انسانية مختلفة  من أهمها خوف الآباء الشديد على الأبناء ، وصفة  العند المتواجدة فى الأطفال، و تحقيق المعادلة ما بين الحفاظ الشديد على الأبناء و الحب أيضا من أجل أطفال  أسوياء، و ذلك بالحكايات التي يحكيها سندباد من أعماق البحار.

عرض ميمي و مامي( سندباد) العرض من بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع، ديكور وملابس وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، إستعراضات محمد ميزو، نحت ماسكات  أحمد بركات ، من تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد.

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