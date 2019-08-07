طالب: دراسة الطب في روسيا أفضل من مصر.. فيديو

أكد أحمد جلال طالب كلية الطب في روسيا، ان تجربة دراسته فى روسيا في بدايتها كان في غاية الصعوبة على تفكيره وعقله، لأن الدراسة في الخارج كانت جديدة عليه، ولم يكن يعرف عنها شئ بشكل دقيق.





وأَضاف جلال : " الدراسة في روسيا افضل بكثير من مصر بسبب الطريقة العملية التى يتعامل بها الطالب في كل وقت وقلة المحاضرات النظرية مما يؤهلنا بشكل قوي للعمل بعد انتهاء الدراسة مباشرة .





وأوضح : المحاضرة الواحدة لا يكون فيها أكثر من 15 طالبا علي عكس الجامعات المصرية التى نجد فيها الدفعة تصل إلي 500 طالب وبالتالى الفائدة تقل بسبب عدد الطلاب المستمعين، اصدقائي هنا اخبروني انهم يبدأوا عملي في السنة الثالثة أما أنا بدأت من اليوم الاول عملى واستخدم مشرطا.





واردف : عديد من المميزات التي وجدها في مكتب خبراء المعرفة كان أولها دراسة بسيطة أساسيات اللغة الروسية حتي اتعامل مع الأشخاص والمذاكرة بشكل جيد بالإضافة إلى أنه مع أول تعامل كان وجود عقد بيني وبين المكتب يضمن حقوقي المادية ما زاد من الاطمئنان.





وقال : كل إجراءات السفر أنهاها المكتب بشكل رائع ولم توجد عراقيل امامي وعند وصولي زادت الاطمئنان بوجود مندوب للمكتب في روسيا وبدأ في تعليم العديد من الأشياء الخاصة بالدولة والدراسة وغيرها وعلى مدار السنتين التي قضيتها هناك كان يخرجني من اي موقف صعب يواجهني وهذه أهم مميزات المكتب.





وأكمل : المكتب ساعدني بشكل قوي لاجتياز امتحان القدرات وهذا عامل أساسي أهم أولويات المكتب بالنسبة للطلاب ،وبالنسبة لمصاريف جامعتي كانت في اول سنه 6000 دولار وبعد ذلك باقي السنين اصبحت ب 3.500 دولار وحسب تغيرات العملة من المصري للروبل الروسي .





وأختتم : انصح الشباب بالدراسة في الخارج لأنه متقدم للغاية ويصبح الخريج صاحب خبرة قوية في كل شئ .









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