مرتضى منصور يعترض على تغيير ملعب مباراة ديكاداها

اعترض المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إقامة مباراة فريق الكرة الأول بالزمالك أمام بطل الصومال ديكاداها في دوري ابطال أفريقيا على استاد الجيش ببرج العرب.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية إن تلك البداية غير موفقة على الاطلاق، وان اي مسؤول لن يكون قادر على تحمل المسئولية نوجه له الشكر من البداية".





وأكمل مرتضى منصور حديثه:" حددت للكاف ملعبي القاهرة وبتروسبورت لخوض المباريات الإفريقية عليهما، وتم إخطاري في البداية بمواجهة ديكاداها في ستاد القاهرة، فأبلغت الكاف الذي بدوره أبلغ الفريق الصومالي بالأمر".





واستطرد رئيس الزمالك:" فوجئت باعتذار علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة عن استضافة المباراة بسبب التجهيزات، لكن هذا لا يجوز، خاصةً أن الذهاب هو مباراة الفريق الصومالي وقد يعترض على نقلها لملعب آخر".





واختتم مرتضى منصور:" ستاد القاهرة الذي احتضن مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا ملك للشعب وللأهلي وللزمالك، وتم تجهيزه بملايين الجنيهات حتى يلعب عليه المصريون، أطالب بإنهاء تلك الأزمة".



