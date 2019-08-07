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محافظات

طوارئ بشمال سيناء لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين فى عيد الأضحى

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:09 م
توفير الاحتياجات
توفير الاحتياجات الخدمات الأساسية للمواطنين بمناسبة العيد
احمد صالح
رفعت مديريات الخدمات والإدارات المركزية بمحافظة شمال سيناء درجة الاستعداد بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث قرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف عمليات أخرى فرعية في كل مجلس مدينة ومديرية استعدادا للعيد، مع تواجد رئيس المصلحة أو نائبه أو السكرتير على مدار الأربع والعشرين ساعة طوال أيام العيد المبارك .

وأصدر المحافظ توجيهاته باستمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد ، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والمطافئ والأمن ، وأن يكون هناك مدير مسئول في كل قطاع ، مع تنظيم الأجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول نوبتجيات .

من جانبه أكد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء علي توفير احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد المبارك ، علاوة على التوسع في الشوادر الخاصة ببيع الأضاحي واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين مع حظر أقامة أي تجمعات لبيع الأضاحي الحية في غير الأماكن المخصصة لها، من أجل الحفاظ على البيئة والنظافة العامة، بجانب تكثيف أعمال النظافة العامة بجميع قطاعات المحافظة.

وشدد نائب المحافظ علي ضرورة تنفيذ حملات مشتركة بين مديريات الصحة والطب البيطري والتموين للمرور على المجازر وأماكن الذبيح ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات .
طوارئ بشمال سيناء لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين فى عيد الأضحى
طوارئ بشمال سيناء لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين فى عيد الأضحى

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