الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع سكرتيري العموم استعدادات الموجة 28 لإزالة التعديات

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، إجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء مع سكرتيري عموم المحافظات بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور لجنة التقنين بالوزارة ، وممثلين عن لجنة إنفاذ القانون ، والسادة ممثلى الوزارات لجهات الولاية (الدفاع ، الداخلية ، الرى ، الأوقاف ، الآثار ، البيئة ، التربية والتعليم ، الكهرباء ، قطاع الأعمال ، النقل) .

وشهد الاجتماع استعراض الاستعدادات الخاصة بالموجة الـ ٢٨ لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة فى جميع المحافظات والتصدى لكافة أنواع التعديات والمخالفات (أملاك الدولة ، المتغيرات المكانية غير القانونية ، التعديات على الأراضي الزراعية) .

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية نتائج أعمال الموجة ٢٧ إزالات وأهم المستهدفات الخاصة بالموجة 28 من أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية والتعديات على الأراضى الزراعية  والتى من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من ١٠-١-٢٠٢٦ وحتى ٢٧-٣-٢٠٢٦ ، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن وكافة جهات الولاية .

وأكدت الدكتورة منال عوض بضرورة التزام جميع المحافظات بتحقيق المستهدفات من الموجة ال٢٨ والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالمحافظات حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب ، مشيرة الي أن الوزارة ستقوم برفع تقارير دورية بما تحقق بالمحافظات للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء . 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أنه سيتم تقييم جميع القيادات بما سيتم تحقيقه في الموجة القادمة ، لافتة إلى أهمية إزالة أي تعديات  علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية وكذا المتغيرات المكانية غير القانونية وفقاً لمنظومة المتغيرات. 

كما أكدت الدكتورة منال عوض  خلال الاجتماع على أهمية متابعة سكرتير العموم  لملف التصالح علي بعض مخالفات البناء والتقنين لدفع وتيرة العمل لإنجاز تلك الملفات ، مشيرة إلى تكليفات رئيس مجلس الوزراء مع السادة المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لملف التصالح فى مخالفات البناء .

كما أشادت وزيرة التنمية النهاية  بالجهود التي حققتها بعض المحافظات الموجة ال٢٧ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة ، وملفات التصالح والتقنين، وشددت د.منال عوض  على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات مع انطلاق الموجة ال٢٨ لإزالة التعديات وملف التقنين والتصالح  لتحقيق المستهدفات من تلك الملفات  واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

التنمية المحلية منال عوض ازالة التعديات الموجة 28

