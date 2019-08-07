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محافظات

توزيع سيارات الإسعاف على الساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى في شمال سيناء

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:21 م
توزيع سيارات الإسعاف
توزيع سيارات الإسعاف على الساحات المخصصة لصلاة العيد بسيناء
احمد صالح
قال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية على مستوى المحافظة خاصة مستشفى العريش العام وبئر العبد المركزي بمناسبة العيد.

وأكد علي أنه سيتم توزيع سيارات الإسعاف على الساحات المخصصة لصلاة العيد، بجانب المحاور والطرق الرئيسية والحدائق والمنتزهات والشواطئ وأماكن التجمعات على مستوى المحافظة، لمواجهة أية طوارئ طوال أيام العيد..معلنًا عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمرفق الإسعاف بالعريش لمتابعة أية بلاغات من المواطنين طوال أيام العيد، بجانب وقف الإجازات والراحات للعاملين بالإسعاف خلال أيام العيد.

وأعلن أنه تم إلغاء جميع إجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ والمحاليل وأكياس الدم لمواجهة أي حالات طارئة تصل إلى المستشفيات خلال أيام العيد.

مشيرًا إلى تم توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة بمختلف مستشفيات المحافظة، والاستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع 4 جامعات مصرية.

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