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اقتصاد

يواصل الانخفاض.. خبير اقتصادي يتوقع نزول سعر الدولار نهاية 2019

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:46 م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
آية الجارحي
توقع الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، انخفاض أسعار الدولار خلال الفترة القادمة، نتيجة زيادة ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية، وإيرادات قناة السويس والاحتياطي النقدي لمصر.

وأضاف مصطفى أبو زيد في تصريحات لـ"صــدى البــــلـد"، أن ارتفاع حجم السيولة دولارية أدى إلى تأمين الطلب على الدولار لكافة المعاملات التجارية للشركات والمستثمرين مما سيتسبب في تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري أمس ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يوليو الماضي إلي 44.92 مليار دولار بزيادة بلغت 570 مليون دولار عما كان عليه في يونيو الماضي.

كان الاحتياطي النقدي لمصر قد زاد بشكل طفيف خلال الشهر قبل الماضي ليسجل 44.35 مليار دولار، علي الرغم من تعافيه بشكل غير مسبوق له منذ عام 2013 ليسجل فارق نموه أكثر من 27 مليار دولار.

وأعلنت وزارة المالية أول أمس عن دخول ملياري دولار بنهاية الأسبوع الماضي من آخر شريحة لقرض صندوق النقد الدولي، بعد اشادة الصندوق بمنجزات برنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر.

ومن المقرر أن يشهد معدل الاحتياطي النقدي بنهاية الشهر الجاري معدلات زيادة تصل لملياري دولار.

وكان سعر الدولار الأمريكي سجل اليوم وفقا لأحدث بيانات صادره عن البنك المركزي المصري 16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع.

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