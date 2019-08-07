أمن القاهرة تنجح فى ضبط عدد من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وكذا مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها ، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين لاسيما فى مجال ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.





حيث أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن إستهداف وضبط عدد من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة ، وذلك على النحو التالى:





ضبط (صاحب شركة مقاولات سن 43 - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) ، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 76 حكم حبس جزئى صادرة ضده فى قضايا "مبانى ، سرقة تيار كهربائى".. بإجمالى عقوبات بلغت (16 سنة حبس ، وغرامات مالية مستحقة بقيمة (2,240,00 مليونى ومائتان وأربعون ألف جنيه).





كما تم ضبط (صاحب شركة سن 41 - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) ، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 69 حكم حبس جزئى صادرة ضده فى قضايا "شيكات" بإجمالى عقوبات بلغت 207 سنة حبس.





فيما تم ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون ، والمطلوب التنفيذ عليه فى 10 أحكام حبس جزئى صادرة ضده فى قضايا " مبانى - سرقة تيار كهربائى".. بإجمالى عقوبات بلغت (3شهور حبس) ، وغرامات مالية بقيمة ( 9,438,054 تسعة مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألف وأربعة وخمسون جنيه).





وفى سياق متصل تم ضبط (مقاول سن 66 - مقيم دائرة قسم شرطة الشرابية ، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 9أحكام حبس جزئى " تبديد ، مبانى ، إزالات ، سرقة مياه ".. بإجمالى عقوبات بلغت (9 شهور وأسبوعين حبس) ، وغرامات مالية مستحقة بقيمة 3,168,000 ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وستون ألف جنيه).





كما تم ضبط (أحد الأشخاص سن 57 - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان)، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تزوير" والمقضى فيها بعقوبة الحبس لمدة سنة.



