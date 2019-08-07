بإطلالة أنيقة سوداء.. دانا حمدان في أحدث ظهور لها.. شاهد

نشرت الفنانة دانا حمدان صورة جديدة لها خلال تقديمها حفل مستحضرات تجميل تشي chi، وذلك على حسابها الشخصى بموقع الصور والفديوهات "انستجرام".وظهرت دانا حمدان، بإطلالة سوداء، حيث ارتدت جمبسوت أسود، وحزام في الخصر، وانتعلت كعب عالي باللون الذهبي، فيما اسدلت شعرها على كتفيها.ولاقت صورة دانا حمدان اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:ايه القمر دهربنا يحميكىمنورة يا فنانةيذكر أن آخر أعمال النجمة دانا حمدان كان مسلسل الطوفان، وهو من تأليف بشير الديك، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج خيري بشارة.مسلسل الطوفان من بطولة ماجد المصري، أحمد زاهر، روجينا، محمد عادل، إيهاب فهمي، فتحي عبد الوهاب، وفاء عامر، رامي وحيد، نجلاء بدر، سيد رجب، وعبير صبري.