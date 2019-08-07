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أصل الحكاية

العيد عيدين.. حضانات الأطفال تحاكي طقوس الأعياد والحج

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:53 م
الاحتفال بالعيد فى
الاحتفال بالعيد فى حضانات الأطفال
كتبت: مروة كمال
يلا بينا عندنا حفلة..دعوة للمرح موعدنا مع حفلة عيد الاضحى المبارك كل عام وانتم بخير وهيكون معانا دى جى.. مسرح عرائس..وفقرات الاراجوز المضحكة..ومسابقات.. بسرعة الحق سجل اسمك وادفع الاشتراك والحضانة ترحب بالاستضافة للاخوات ولكل الاصدقاء من خارج الحضانة".. حسبما أعلنت إحدي الحضانات عن حفلة عيد الاضحي.
العيد عيدين.. حضانات

رسوم الاشتراك 

وتابعت "برسم اشتراك  50 جنيه، والبنات لازم يجيبوا إسدال ، وقفطان أبيض للولد، وعملنالكم حفله من اول صلاه العيد والتكبيرات، مرورا بكل مناسك الحج وصولا لذبح الخروف.. اللي عملناه بالحجم الطبيعي هو والكعبه المشرفه.. هيبقي كله مفاجآت وهدايا ولعب".

العيد عيدين.. حضانات

محاكة الحج 

فيما تعلن حضانة آخري عن حفلة عيد الاضحي للاطفال "هنتكلم عن قصة الحج وصفة الحج وأعمال يوم العيد، وفي ورشة عمل الخروف والكعبة، والسعر للطفل 100 جنيه، انتطرونا مع حفلة عيد الاضحى ومناسك الحج والسنه دي مفاجآه كبيره لاطفالنا، وهنعمل حفلة مشاوي كبير، وهيشرفنا شيف كبير والاطفال هتساعد بنفسها في تجهيز المشاوي..وهيستمتعوا باجمل وجبه من صنع ايديهم، ونرجو احضار قفطان للاولاد وعباية او اسدال للبنات، عشان هنطبق اركان ومناسك الحج والتكبيرات".

العيد عيدين.. حضانات

تثقيف الاطفال

فيما كشفت اماني محمد، مديرة احدي الحضانات، أن الغرض من محاكة طقوس الحج وعيد الاضحي هو تثقفيف الاطفال منذ سن مبكرة علي تعاليم الدين الاسلامي، حيث يرتدي الاطفال ملابس الاحرام، ويقومون بالطواف حول مجسم الكعبة الذي تم تصميمه من خلالهم، لتعليمهم مناسك الحج، ويرددواالكلمات التي لا بد أن يرددها الحاج او المعتمر، اثناء بزيارة الكعبة والقيام بأداء فريضة الحج، بالاضافة لقيامهم بتصميم خروف ويقومون بتمثيل طريقة الاضحية.

العيد عيدين.. حضانات

القرب إلي الله


"بنعمل الحفلات دي كل سنة عشان تفضل راسخة فى أذهانهم من الصغر، لانه يجعل لديهم نوع من القرب إلى الله، ودايما بنحرص على الاحتفال بكل المناسبات خاصة لأطفال الحضانة مثل: رأس السنة الهجرية،الكريسماس، عيد الطفولة، اعياد الميلاد".. تتابع.

حفلة شواء وهدايا 

وكشفت "بنقوم بتنظيم حفل شواء للاطفال، وكمان بنوزع هدايا ومجسمات متنوعة الاحجام عن خروف العيد،  وبنصور الاطفال، ويتم نشرها عبر الصفحة الالكترونية للحضانة وبتكون ذكري حلوة للاهالي والاطفال، وبيحتلفوا بالعيد مرتين"

العيد عيدين.. حضانات

 مزايا "المحاكاة"


فيما كشفت مني زكريا، المعالجة الاسرية، أن اسلوب المحاكاة والتقليد من الوسائل التربوية والتعليمية الناجحة، لترسيخ المعاني المختلفة في نفوس أطفالنا، وإكسابهم المهارات المختلفة، ويمثل طريقة حديثة للمشاهدة والاستمتاع ويؤدي لسهولة غرس المعاني والقيم، وتوفر درجة عالية من الانتباه والتفاعل بين الأطفال؛ مما يجعل المادة العلمية ممتعة.

العيد عيدين.. حضانات

 أهمية الحفلات


"تضفي الإثارة والتشويق والمتعة على المادة العلمية، وأنها تؤدى لاكتشاف المعلومات بطريقة تفاعل، وقيام الاطفال بتمثيل الحج وأركانه بشكل عملي، وذلك بعمل مجسم للكعبة المشرفة يطوف الأطفال حوله بعد ارتدائهم زى الإحرام، ومجسمين آخرين لجبلَيْ الصفا والمروة، ومجسم آخر خاص برمى الجمرات، وبئر زمزم، وغيرها من مناسك الحج؛ يجعلهم يتذكرون دائما تلك المناسك طيلة أعمارهم وأهمية الكعبة المشرفة وزيارة بيت الله الحرام".. 

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