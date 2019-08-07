أهمها تتويج الترجي .. 5 قرارات للكاف حول أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا





7 - مقابلتان دون حضور الجمهور مع تأجيل التنفيذ لمدة 12 شهرا ضد فريق الترجي الرياضي التونسي.



أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " تتويج نادى الترجى التونسى بلقب دورى أبطال أفريقيا للموسم الكروي 2019 بعد الجلسة التى تم عقدها اليوم .انتهى منذ قليل اجتماع لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي برئاسة الجنوب أفريقي ريموند هاك للبت في ملف إياب الدور النهائي لرابطة أبطال أفريقيا الذي جمع فريقي الترجي الرياضي التونسي و الوداد الرياضي وتم توقيع هذه العقوبات :1- فرض غرامة قدرها 20 ألف دولار أمريكي على نادى الوداد بسبب التخلي عن المباراة وغرامة 15 ألف دولار بسبب الشماريخ.2- تغريم حمدي المدب رئيس الترجي 20 ألف دولار بسبب سلوكه غير الرياضي ضد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.3 - إقامة أول مباراتين متتاليتين للترجي بدون حضور جماهيري بسبب الاستخدام المفرط في الألعاب النارية والدخان مع إيقاف التنفيذ.4 - تعليق عقوبة اللعب بدون جماهير لمدة 12 شهرا وفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار على الترجي بسبب الشماريخ والسلوك غير الرياضي لمشجعيه.5- في حال كان الترجي مذنبا خلال 12 شهرا سيتم توقيع عقوبة اللعب بدون جماهير.6- تغريم الترجي بمبلغ 50 ألف دولار.