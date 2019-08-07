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رياضة

أهمها تتويج الترجي .. 5 قرارات للكاف حول أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:17 م
الترجى والوداد
الترجى والوداد
عمرو الحلوانى
أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " تتويج نادى الترجى التونسى بلقب دورى أبطال أفريقيا للموسم الكروي 2019 بعد الجلسة التى تم عقدها اليوم .

انتهى منذ قليل اجتماع لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي برئاسة الجنوب أفريقي ريموند هاك للبت في ملف إياب الدور النهائي لرابطة أبطال أفريقيا الذي جمع فريقي الترجي الرياضي التونسي و الوداد الرياضي وتم توقيع هذه العقوبات :

1- فرض غرامة قدرها 20 ألف دولار أمريكي على نادى الوداد بسبب التخلي عن المباراة وغرامة 15 ألف دولار بسبب الشماريخ.

2- تغريم حمدي المدب رئيس الترجي 20 ألف دولار بسبب سلوكه غير الرياضي ضد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

3 - إقامة أول مباراتين متتاليتين للترجي بدون حضور جماهيري بسبب الاستخدام المفرط في الألعاب النارية والدخان مع إيقاف التنفيذ.

4 - تعليق عقوبة اللعب بدون جماهير لمدة 12 شهرا وفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار على الترجي بسبب الشماريخ والسلوك غير الرياضي لمشجعيه.

5- في حال كان الترجي مذنبا خلال 12 شهرا سيتم توقيع عقوبة اللعب بدون جماهير.

6- تغريم الترجي بمبلغ 50 ألف دولار. 

7 - مقابلتان دون حضور الجمهور مع تأجيل التنفيذ لمدة 12 شهرا ضد فريق الترجي الرياضي التونسي.

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