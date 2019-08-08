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منوعات

بسبب مرض الفيالقة وفاة شخص وإصابة 11 في فندق شهير

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:28 ص
مرض الفيالقة
مرض الفيالقة
كريم جمال
لقى شخص مصرعه بينما أصيب 11 آخرون نتيجة إصابتهم بمرض الفيالقة الخطير، أثناء إقامتهم في فندق شيراتون بمدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية. 

وبحسب السلطات تم تحديد إصابة 61 شخصًا آخرين بنفس المرض، الذى يعد أخطر وأسوأ مرحلة من مراحل الالتهاب الرئوى، والذى يأتى عادة دون عدوى.

وبحسب نانسي نيدام مديرة الاتصالات في إدارة الصحة العامة بجورجيا، تفشى المرض أثناء إقامة هؤلاء الأشخاص بنفس الفندق.

بينما لم يتم تحديد بعد مصدر العدوى المسببة للمرض، وقرر الفندق غلق أبوابه حتى الرّغم من أنّه لم يتم تحديد بعد مصدر البكتيريا التي تسبب هذا المرض، أغلق الفندق أبوابه طوعًا حتى 11 أغسطس لحين الانتهاء من إجراء الإختبارات والتحاليل.

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