عمرو دياب يحيي حفلا في العلمين.. 16 أغسطس

يحيي النجم عمرو دياب، حفلا، يوم ١٦ أغسطس الجاري، في مدينة العلمين بالساحل الشمالي.



وسيقام حفل عمرو دياب، في منطقة الميوزك أرينا، والتي تعد من أضخم الأماكن المخصصة لاستضافة الحفلات الكبرى.



وتصدر عمرو دياب مؤخرا، ترتيب المطربين على "آيتونز" في مصر، بأغنيه "بحبه"، وهي إحدى اغنيات ألبومه الجديد "أنا غير".



وتعد أغنية بحبه الأولى في ألبوم عمرو دياب الجديد والذي يحمل اسم "أنا غير"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيي وتوزيع أسامة الهندي.



