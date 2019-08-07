شكرا لفريق العمل .. شاهد هند صبرى في كواليس تحضير شخصيتها بـ الفيل الأزرق 2

نشرت الفنانة هند صبرى عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك " ، فيديو لها إثناء الاستعداد لوضع المكياج الخاص بشخصيتها فى فيلم الازرق 2 .



وعلقت "صبرى " على الفيديو قائلة : " أنا أؤمن أن كل نجاح هو عمل جماعي و تكاتف مجهودات.. لذلك هذه رسالة شكر إلى كل من عمل و شارك بكل إخلاص ضمن فريق كان همه الرئيسي تقديم مستوى فني و تقني لا يخجل من مقارنة عالمية.



واضافت : " شخصيتا فريدة ولوليا التي كانت تستغرق 3 ساعات تحضير يومي ما كانتا أن تنالا إعجابكم بدون كل هؤلاء : مصممة الأزياء ناهد نصر الله و فريقها ،لن أنسى ذاك اليوم الذي رسمت فيه سكتش "لوليا"و بهرتنا كلنا بخيالها ".



وتابعت : " دينا سليمان مصممة الحلي الغجري ، و زينة حسني على لبس فريدة المعاصر ، شكرًا مصمم الخدع البصرية طارق مصطفى و فريقه بنان و مريم و سارة و مجهود ال"تاتو" اليومي ، شكرًا لفريقي محمد وآية عبد الحميد، اللذان كانا يحضران "لوليا " كل يوم تصوير لها ".



وأختتمت حديثها : " شكرًا مصمم الشعر محمد حافظ و عم مجدي، وطبعا شكرًا لفريق مساعديني منال الشوربجي و عشري و أحمد على إخلاصكم و تفانيكم في كل لحظة" .