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ثقافة

حمام الست.. قريبًا على بيرم التونسي بالإسكندرية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:49 م
صدى البلد
طارق موسى
قال الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح ان الفرقة تجري حاليا البروفات النهائية استعدادا لافتتاح العرض المسرحي " حمام الست" من إنتاج الفرقة خلال الأيام القادمة على خشبة مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية.

يقول المخرج جمال ياقوت مخرج العرض إن عرض "حمام الست" مأخوذ عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانسيلاف استروتايف، العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الأثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، و على الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة و المستغلين، منهم تاجر آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري، وتتوالى الأحداث.

"حمام الست" بطولة ندى بسيوني، محمد عز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالإسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.

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