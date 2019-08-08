فوائد الزعتر يحد من سقوط الشعر ومسكن للآلام

الزعتر من الأعشاب التى تمتع برائحتها المميزة ومذاقها المختلف، ويحتوي الزعتر على عناصر غذائية وفيتامينات تمد الجسم ببعض الفوائد الصحية التى يحتاجها، كما أن الزعتر من الأعشاب التي تتبل بها الأطعمة لكي يمنحها مذاقًا شهيًا.





قدم الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تجعلك تحرص على إضافة الزعتر على الطعام أو تناوله كمشروب الدافئ.





- يعالج ضيق التنفس والربو والسعال الديكي

- يحد من تساقط الشعر

- يزيد من نشاط الجسم البدني ويعزز الصحة

- يعالج الإرهاق والكسل والخمول

- ينقي الجسم من السموم والبكتيريا والفطريات

- يخلصك من السعال و البلغم

- مسكن قوي لآلام البطن والعظام

- يخفف من آلام الدورة الشهرية عند المرأة

- يعالج الحروق الجلدية و مرض الصدفية

- طارد للريح

- يعالج الإمساك

- يقي من تسوس الأسنان

- يعمل على تنشيط الذاكرة

- يخلصك من الصداع

- ينشط فروة الرأس ويعمل على تكثيف الشعر

- يساعد مشروب الزعتر على التخلص من الدهون الزائدة