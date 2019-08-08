ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يخطف فوزا صعبا من نابولي وديا ..فيديو

الخميس 08/أغسطس/2019 - 04:28 ص
برشلونة - نابولي
برشلونة - نابولي
أحمد هاني
حقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا صعبًا على نظيره نابولى الإيطالى بهدفين لهدف فى مباراة ودية بالولايات المتحدة الأمريكية فى إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

افتتح برشلونة شريط الأهداف عبر سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة 37 ، لكن كتيبة الإيطالي أنشيلوتي استحوذت على الكرة طوال مجريات المتبقي من الشوط الأول ، في محاولة لتعديل النتيجة حتى وصلت نسبة الاستحواذ للفريق الإيطالي إلى 52%.

وكان لفريق الجنوب الإيطالي ما أراد وسجل هدف التعادل قبل الدخول لغرف الملابس من خلال هدف سجله أومتيتي في مرماه.

وتمكن إيفان راكيتيتش من تسجيل هدف الفوز للبرسا في الدقيقة 79.

وسيلتقي الفريقان مجددا في منتصف ليلة السبت في مباراة ودية أخرى.

وكان البارسا قد تغلب على ارسنال الإنجليزى بهدفين مقابل هدف في ملعب "كامب نو" يوم الأحد الماضى على كأس "خوان جامبر".

ويستعد برشلونة لافتتاح الموسم الجديد في الدوري الإسباني عندما يحل ضيفا على أتلتيك بلباو.

حيث يلتقي في رحلة الدفاع عن لقبه يوم 17 أغسطس الجاري في ملعب "سان ماميس" في أولى مباريات الفريق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برشلونة يعود إلى كتالونيا بعد الانتهاء من معسكر الصين..صور

برشلونة يحول تأخره أمام آرسنال إلى فوز 2-1 ويقتنص كأس خوان جامبر.. فيديو

صدمة.. ميسي يتعرض لإصابة في أول مران مع برشلونة

قائمة برشلونة.. الإصابة تبعد ميسي عن جولة أمريكا

التعادل 1 / 1 ينهي الشوط الأول بين برشلونة ونابولي ..فيديو

ترشيحاتنا

نتائج مباريات اليوم الأربعاء من دوري أبطال أوروبا

جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها

أخبار الفن.. احلام تثير مشكلة فى ذا فويس.. وفاة علوية زكى.. والحكم على سارقة شيرين سيف النصر

لأول مرة من 20 عاما.. اعتراف خطير لـ تامر أمين على الهواء ..شاهد

محمد رمضان يتكفل بمصاريف علاج فتاة.. تفاصيل

برشلونة يخطف فوزا صعبا من نابولي وديا ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناهد السباعي تستعرض رشاقتها بـ الهوت شورت تايجر

مش بس للشتا.. 10 أفكار لـ ارتداء الجاكيت الجينز في الصيف

جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها