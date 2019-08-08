السيطرة على حريق في 6 منازل وأحواش ماشية بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، علي حريق اندلع في 6 أسطح وأحواش ماشية بدائرة مركز دار السلام بسوهاج، ولم ينتج عن الواقعة إصابات.





تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا بنشوب حريق بسطح منزل بناحية أولاد طوق غرب دائرة المركز دار السلام.





وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بسطح منزل ملك "مشوادي. ع. ص" 40 عامًا سائق، وتطايرت النيران لأسطح 5 منازل وأحواش ماشية مجاورة وتمت السيطرة علي الحريق واخماده دون حدوث إصابات.



