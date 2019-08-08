بعثة الحج: البدء في نقل الحجاج إلى عرفات من فجر غد

أكد اللواء حسام طلعت نائب الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أنه بدءا من فجر غد الجمعة سيتم تجهيز الحافلات لنقل الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج.





وقال اللواء حسام طلعت نائب الرئيس التنفيذي لبعثة الحج - في تصريحات لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة - إنه سيتم نقل المرضى المحتجزين في المستشفيات السعودية إلى المشاعر عبر سيارات الإسعاف.





وأضاف أنه سيتم حصر أعداد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الفنادق تمهيدا لنقلهم عبر حافلات مخصصة لهم ومجهزة للصعود عليها بواسطة الكراسي المتحركة.





وتابع نائب الرئيس التنفيذي لبعثة الحج قائلا: إنه تم التنسيق مع المستشفيات السعودية من أجل نقل الحجاج من مرضى الغسيل الكلوي والأورام بعد انتهائهم مباشرة من جلسات الغسيل الكلوي والكيماوي وتصعيدهم على عرفات.





وأشار إلى أنه تم تكثيف المرور على الفنادق من أجل توعية الحجاج بالإرشادات الواجب إتباعها خلال عملية التصعيد إلى عرفات والنفرة إلى المزدلفة ثم منى.





وأوضح أنه للمرة الأولي هذا العام، تم اختيار مجموعة من المشرفين من الحجاج أنفسهم والذين أبدوا رغبتهم في تقديم المساعدة والمشورة للحجاج.



