ضبط 2.2 طن كوكايين خلال عملية بحرية موسعة بجزر الرأس الأخضر

في عملية بحرية موسعة، شاركت فيها ثلاث دول، أعلنت الشرطة القضائية في جمهورية الرأس الأخضر عن ضبط أكثر من 2ر2 طن من الكوكايين عثر عليها على متن سفينة، وإلقاء القبض على خمسة مواطنين برازيليين لتورطهم في الجريمة.



وذكرت الشرطة في بيان، أن العملية تمت بالتعاون بين عناصر من قسم مكافحة الاتجار بالمخدرات ورجال خفر السواحل واستهدفت السفينة حيث عثر على إجمالي طنين و256 ألفا و27 كيلوجراما من الكوكايين واعتقل خمسة برازيليين سيتم إحالتهم للسلطات القضائية المختصة.



وأفاد البيان، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) على الإنترنت، بأن العملية تمت عقب التنسيق وتبادل المعلومات مع مركز التحليل والعمليات البحرية لمكافحة المخدرات في لشبونة وأيضا بالتنسيق مع الشرطة الفيدرالية بالبرازيل، وفي إطار مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات عن طريق البحر، وبدعم الشرطة الوطنية في جمهورية الرأس الأخضر "كابو فيردي" فيما يتعلق بالبحث والتفريغ والنقل والتغليف والتخزين للمواد المضبوطة.