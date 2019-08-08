لو عايز تسافر قبل سن التجنيد.. اعرف الشروط

الأفراد المصرح لهم بالهجرة

الأفراد المطلوب لهم تصديق بالهجرة

إرشادات هامة

فى حالة عودة الفرد المهاجر عودة نهائية إلى أرض الوطن تطبق عليه أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية وعليه تقديم شهادة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد عودته لأرض الوطن عودة نهائية.





تزول صفة المهاجر فى الحالات الآتية

الهجرة حق للمواطن المصرى كفله له الدستور ونظمه القانون، وراعى التوفيق بين اعتبار أن الهجرة حق للمواطن وبين أداء الخدمة العسكرية كواجب وطنى تحقق بذلك مصالح الوطن والمواطنين على السواء.يشترط فى الهجرة ضرورة حصول من يهاجر هجرة دائمة أو مؤقتة على موافقة هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.الأفراد المقيمون بأرض الوطن الذين لم يبلغوا سن الإلزام بمدة لا تقل عن ستة أشهر.الأفراد المستثنون من الخدمة العسكرية والوطنية طبقًا لأحكام المادة 6 من القانون 127 لسنة 1980.الأفراد المعافون نهائيًا من الخدمة العسكرية والوطنية طبقًا للبند الأول من المادة 7 من القانون.الأفراد الذين لم يصبهم الدور للتجنيد والسابق وضعهم تحت الطلب زيادة عن الحاجة.الأفراد الذين تجاوزوا سن الأمتناع عن التجنيد 30سنة بالداخل أو الخارج وأنهوا موقفهم من التجنيد بصفه نهائية وأصبحوا غير مطالبين برسم التجنيد.الأفراد الذين أدوا الخدمة العسكرية وإنتهت مدة خدمتهم فى الاحتياط.الأفراد الذين بلغوا سن الإلزام إذا كانت أسرهم قد هاجرت هجرة دائمة بشرط ألا يكون الفرد متخلفا عن التجنيد.الأفراد المعافون مؤقتًا من الخدمة العسكرية والوطنية سواء كانوا بالداخل أو بالخارج يشترط أن يبقى على زوال سبب الإعفاء مدة ثلاث سنوات على الأقل.الأفراد الذين أدوا الخدمة العسكرية ونقلوا إلى خدمة الاحتياط.إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة.إذا عاد وزادت مدة إقامته بالوطن بعد عودته عن ستة أشهر.