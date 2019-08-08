ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قطيعة بين أحمد فاروق الفيشاوي وابنته لينا.. تعرف على التفاصيل

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:47 ص
أحمد الفيشاوي وابنته
أحمد الفيشاوي وابنته لينا
سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل أثارتها لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوى بعدما سُلط عليها الضوء بعد الرسالة المؤثرة التي نعت بها جدها الراحل الفنان القدير فاروق الفيشاوي قبل أسبوعين، ما جعل الأنظار تتجه لحسابها الشخصي على إنستجرام.

وبالنظر إلى حساب لينا الفيشاوي، تبين أنها دشنته في عام 2015 وكانت صورتها مع والدتها هند الحناوي هي أول صورة تنشرها عبر الحساب الذي لم تتفاعل من خلاله كثيرًا باستثناء الأيام الأخيرة التي أصبحت «لينا» نشطة فيه على انستجرام.

وتبين أيضًا أن هناك قطيعة إلكترونية بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوي، إذ لم يتواجد أي منهما في قائمة المتابعين للآخر، على الرغم من أن لينا تتابع عددا من الفنانين المصريين من أصدقاء والدها.

لينا الفيشاوي لا تزال متواجدة في بريطانيا حتى الآن حيث تدرس في لندن ولم تتمكن من التواجد في عزاء جدها (فاروق الفيشاوي) بالقاهرة، نظرًا لأن والدها (أحمد الفيشاوي) أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها (هند الحناوي).

وتعود الأزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها هند الحناوي لتدرس في لندن إلا أن والدها أحمد الفيشاوي أقام دعوى قضائية ضد الأخيرة اتهمها فيها بالإهمال في رعاية الأولى.
قطيعة بين أحمد فاروق الفيشاوي وابنته لينا.. تعرف على التفاصيل

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطلقة ابنه.. هند الحناوي تكشف موقفا للراحل فاروق الفيشاوي مع حفيدته

ترشيحاتنا

شاهد ما قالته جينيفر لوبيز عن مصر وكيف تحدثت العربية

فيديوجراف| خطر يهدد 11 دولة عربية في توقيت واحد

اسعار الدواجن اليوم الخميس 8 - 8 - 2019

شريف مدكور يصدم الفنان محمد كريم: معندوش كاريزما ومش مقتنع بيه ..فيديو

بـ السجود وإشارة سلام.. محمد صلاح يرد على الهتافات العنصرية

صفعة جديدة لـ ميريام فارس.. قصة حفل فاتنة الغناء العالمي جينيفر لوبيز بالساحل الشمالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إطلالتها في حمام السباحة.. شاهد أبرز إطلالات طليقة على ربيع

عاش هنا يوثق دور محمد لطيف في زيادة شعبية كرة القدم.. وكواليس انضمامه لـ الزمالك نظير 3 قروش واسرار تحوله من حكم دولى لـ شيخ المعلقين بأجر 50 قرشا

بسيطة وأنيقة... 15 صورة تكشف أناقة يسرا اللوزي في عيد ميلادها