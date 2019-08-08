شاهد... انهياراتٌ أرضيةٌ في إيطاليا وإجلاءُ 200 شخص

عرضت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو عن انهياراتٌ أرضيةٌ في إيطاليا وإجلاءُ 200 شخص.



وأظهرت مقاطع مصوّرة نشرتها وكالة الأنباء الإيطالية، عددًا من السيارات العالقة في الأوحال المتراكمة على الشوارع والمنحدرات ببلدة كاسارغو.



وجاء ذلك نتيجة الأمطار الغزيرة التي أدت إلى حدوث انهيارات في التربة، وأكد رجال الإنقاذ عدم وقوع إصابات جرّاء "غضب الطبيعة" المفاجئ في تلك المنطقة.



يذكر أن الانزلاقات الجبلية من المخاطر الجيولوجية المفاجئة وذلك نتيجة العديد من العوامل الطبيعية أو الناتجة من تدخل الإنسان، ومن هذه العوامل هطول الأمطار أو الهزات الأرضية.