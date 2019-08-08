التخطيط: البنوك تتصدر أعلى نسبة لتمثيل المرأة في مجالس الإدارة خلال عام 2018

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تصدر قطاع البنوك يليه الشركات المدرجة في البورصة ثم شركات قطاع الأعمال العام في نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة خلال عام 2018.



جاء ذلك في نتائج التقرير السنوي لمرصد المرأة بمجالس الإدارة في العام الماضي، والذي أعلنته الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبمشاركة عدد من الجهات.



‎ وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد - في بيان اليوم /الخميس/ - : " إن التقرير الصادر عن مرصد المرأة في مجالس الإدارة يتضمن القطاع المصرفي والشركات المدرجة في البورصة، بالإضافة إلى شركات قطاع الأعمال العام"، مشيرة إلى أن التقرير يوصي بضرورة دعم وصول 54 امرأة مؤهلة للانضمام إلى مجالس إدارة هذه القطاعات الثلاثة كل عام، ما يساهم في تحقيق ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة إلى 30% بحلول 2030 .



‎ وأضافت السعيد: "أن التقرير يشير إلى أن نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات القطاع المصرفي تصل إلى 11.4%، في حين تصل نسبة تمثيلها في مجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة إلى 10.2%، وتصل نسبة تمثيلها في قطاع الأعمال العام إلى 8.3%".



وأشارت إلى أن التقرير يقدم كذلك مؤشر للمرأة في مجالس إدارات القطاعات الثلاثة المتضمنة في التقرير وهو ما يمثل 9% من أعضاء مجالس الإدارة، كما يحدد التقرير الفجوة في أعداد السيدات في مجالس الإدارة بتلك القطاعات.



‎ من جهتها.. قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة: "إن التقرير يؤكد ضرورة بذل مزيد من الجهود؛ لتحقيق التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة، حيث رصد أن 54% من الشركات المدرجة في البورصة، و41% من البنوك، و69% من شركات قطاع الأعمال العام لم تعيّن بعد امرأة واحدة في مجالس الإدارة".



‎وأضافت مرسي: "أن التقرير لأعن أيضًا أن هناك 21 شركة مدرجة في البورصة لها تمثيل نسائي في مجالس إداراتها يتراوح ما بين 33% و67%، في حين أن هناك بنكًا واحدًا يضم أكثر من 30% من النساء ضمن مجلس الإدارة، وذلك وفقًا لبيانات 2018، وأن أعلى تمثيل للمرأة في مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام كانت في شركات صناعة الأدوية وذلك بنسبة 22%".



وأوضحت أن أقل نسبة لتمثيل المرأة كانت في مجالس إدارة شركات البناء والتطوير بنسبة تصل إلى 2.5%، في حين أن هناك 13 شركة من شركات قطاع الأعمال العام تضم في مجالس إداراتها أكثر من 30% من النساء بنسبة تتراوح ما بين 33% و100%.



‎ وبدورها.. قالت الدكتورة غادة هويدي عميد مشارك في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس المرصد: "إنه تم إطلاق مرصد المرأة في مجالس الإدارة عام 2017، حيث أن تحالف المرأة في مجالس إدارة الشركات يمثل شراكة فريدة من نوعها، حيث تجمع بين المنظمات الحكومية وجمعيات الأعمال والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية".



‎ يذكر أن مرصد المرأة في مجالس الإدارة هو مرصد نوعي متخصص ضمن مرصد المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، ويضم في تشكيله كلًا من وزارتي التخطيط وقطاع الأعمال العام، والبنك المركزي المصري، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس القومي للمرأة، وكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والغرفة التجارية الأمريكية ومنتدى النساء والذاكرة.