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سمير غانم السبب.. طارق الشناوى يكشف تفاصيل دخول مديحة كامل للسينما المصرية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 03:37 م
مديحة كامل
مديحة كامل
شيرين عادل
قال الناقد الفنى طارق الشناوى إن الفنانة مديحة كامل كانت تمتلك حضورا وكاريزما من نوع خاص، بالإضافة لكونها مثقفة.

وكشف طارق الشناوى، خلال استضافته فى برنامج "صباحك مصرى" والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن سمير غانم هو أول من اكتشف الفنانة مديحة كامل بمحض الصدفة عندما قام بمعاكستها بمجرد أن رآها لجمالها الشديد وكأنها وجه ملائكى، وهى فى مرحلة الثانوية أثناء سيرها بأحد شوارع الإسكندرية، وعرض عليها خوض تجربة التمثيل فى إحدى مسرحياته فوافقت على الفور.

وأكد طارق الشناوى أن الفنانة مديحة كامل لم تكن تلهث خلف دوائر الإعلام أو الصحافة، ولكنها اعتمدت فقط على موهبتها الفنية التى قادتها للشهرة، لافتا إلى أنها أجمل وجه ظهر فى السينما المصرية.

وأضاف طارق الشناوى أن الحظ لعب دوره مع مديحة كامل حينما رفضت سعاد حسنى لعب دورها فى "الصعود للهاوية" لأنها ستؤدى دور جاسوسة، وعندما عرض الدور على مديحة كامل قبلته على الفور.

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