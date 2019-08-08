فتح باب التقدم للالتحاق بـ 5 برامج بالتعليم المدمج بجامعة المنيا

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، عن فتح باب القبول للدارسين الراغبين الالتحاق ببرامج مركز التعليم المدمج بالجامعة للعام الدراسي الجديد 2019/2020، وذلك خلال شهر أغسطس الجاري وحتي أكتوبر المقبل





والذي يُتيح للدراسين الالتحاق بخمسة برامج متنوعة تشمل "التجارة، والزراعة، والدراسات الإسلامية والعربية، والطفولة المبكرة، ودبلوم الدراسات العليا في الطفولة المبكرة"، مؤكدًا أن الجامعة حرصت علي توفير البنية التحتية وتوفير الفصول الافتراضية بجانب الفصول التقليدية، والأدوات، والوسائل، والبرمجيات التي تستخدم في التدريب العملي، وذلك لاعتماد برامجها وتحقيق الأهداف التعليمية.





ومن جانبه أوضح د."عواد فرغل" مدير مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا، أن المركز يهدف إلى تنفيذ التعليم الذي يندمج فيه التعليم الإلكتروني بالتعليم التقليدي، بحيث يُساير أحدث النظم التعليمية المتبعة محليًا ودوليًا، عن طريق توظيف أدوات التعليم الإلكتروني سواء المعتمدة علي الحاسب الآلي عن طريق الانترنت أو الوسائل التعليمية الأخري، بحيث لا تزيد المحاضرات التقليدية التي تتطلب تواجد الدارس عن نسبة 40%، إلي جانب بث محاضراتها عبر قنوات مخصصة للجامعة عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق تطبيقات التليفون المحمول، مؤكدًا أن التعليم المدمج يعتبر بديلًا للتعليم الجامعي لمن لم تُتاح له الفرصة لاستكمال دارسته الجامعية، مشيرًا إلي أن جامعة المنيا من أولي الجامعات التي قامت بتطبيق الشروط والقواعد التي نص عليها مركز التعليم المدمج بوزارة التعليم العالي، من حيث إنتاج المقررات الإلكترونية والمحاضرات التي تبث عبر قنوات الجامعة ووإنتاج الكتب والاسطوانات الإلكترونية للمقررات.





وأضاف د."عواد" أن الجامعة تقوم بتبادل الخبرات والبرامج والأنشطة مع الجامعات الأخري، موضحًا أن النظام الجديد للتعليم المدمج بجامعة المنيا يعتمد 3 برامج جديدة وهي ليسانس دار العلوم في الدراسات الإسلامية والعربية، وبكالوريوس التربية للطفولة المبكرة ، ومدة الدراسة بهما 4 سنوات، بالإضافة لدبلومة الدراسات العليا في الطفولة المبكرة والتي يَدرس خلالها الدارس لمدة عام كامل، إضافة إلي برنامجي الزراعة والتجارة بالشراكة مع الجامعات الأخرى، وخلال هذه البرامج يدرس الطالب لمدة 4 سنوات وفور النجاح يحصل على شهادة البكالوريوس المهني في التخصص.



