Galaxy Tab S6..جهاز لوحى خارق بتوقيع سامسونج..المواصفات والسعر..فيديو وصور

يبدو أن سامسونج قررت أن تكشف الستار عن العديد من منتجاتها دفعة واحدة، بعدما استعرضت قواها أولًا بـ Samsung Galaxy Note10.



قررت سامسونج طرح جهازها اللوحى الخارق المواصفات الذى يحمل إسم Galaxy Tab S6، مع تصميم أنيق تمامًا، ونحافة شديدة بالرغم من حجم بطاريته الكبيرة، مع معالج قوى يؤهله للقيلم بالعديد من المهام فى وقت واحد.



يأتى Galaxy Tab S6 بشاشة كبيرة قياس 10.5 بوصة من نوع Super AMOLED، بدقة QHD ، بأقل نسبة حواف جانبية، بالإضافة لطبقة حماية قوية ضد الصدمات من Corning Gorilla Glass، مع مقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف الساعة.



و اختلف تصميم Galaxy Tab S6 تمامًا عن النماذج السابقة من نفس الفئة، من حيث اختلاف شكل الكاميرا ومكان قارئ بصمة الإصبع الذى أصبح فى الشاشة نفسها.







وزودت سامسونج Galaxy Tab S6 بمعالجة ثمانية الأنوية من نوع Snapdragon 855 من كوالكوم، بقوة 2.84 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائية سعتى 6 و 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، مع ميزة إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى سعة 1 تيرابايت.



ويحتوي Galaxy Tab S6 على كاميرا خلفية ثنائية بدقة 13 و 5 ميجابيكسل مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين.



وبالطبع يتطلب Galaxy Tab S6 بطارية قوية، تبلغ سعتها 7040 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging 25W مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي السريع، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف، مع تقنية الإتصال اللاسلكى بلوتوث 5.0.



ولأول مرة تقرر سامسونج الاستغناء عن منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس، واستخدام سماعات من نوع USB-C، لتواكب توجه معظم شركات العالم، بعدما بدأت أبل الأمريكية أولًا بالاستغناء عن تلك الميزة وقت إطلاق آيفون 7.



وبالتأكيد سيتضمن الهاتف أيضًا قلم S Pen الشهير الخاص بسلسلة Note، والذى يتيح العديد من الميزات التى تضيف تجربة إستخدام مميزة لهذا الجهاز اللوحى.



ويأتي Galaxy Tab S6 بعدة ألوان هي الأزرق والسيلفر الوردى، مقابل 600 يورو، ما يعادل 11200 جنيه مصري.