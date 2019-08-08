بـ إطلالة مبهجة فى الامارات.. لقاء سويدان تخطف الأنظار.. شاهد

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



ظهرت لقاء سويدان خلال جلسة التصوير بإطلالة كاجوال في الامارات نالت اعجاب متابعيها.



يذكر أن احدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل " البيت الكبير 2 " من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمى لمسلسلات الـ 60 حلقة والذي يشارك فيه عدد من الفنانين.



المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.