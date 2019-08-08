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انتقاد شديد اللهجة من ترامب لـ ماكرون بسبب إيران

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:01 م
ترامب وماكرون
ترامب وماكرون
أحمد سيف الدين
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن إيران تعاني من مشكلة مالية خطيرة، وأن النظام في طهران يرغب بشدة في التحدث إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لما نشره ترامب على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أكد أن طهران تعاني أزمة مالية وترغب بشدة في التحدث إلي الولايات المتحدة، إلا أنها تتلقى إشارات متضاربة من جميع الذين يزعمون أنهم يمثلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون.

وأضاف ترامب أنه يعلم أن إيمانويل ماكرون يريد الخير للجميع، وكذلك الآخرون، لكن لا أحد يتحدث باسم الولايات المتحدة، واشنطن تستطيع أن تتحدث باسمها ولنفسها.

وشدد ترامب على أن لا أحد مصرح له بأي شكل من الأشكال أن يمثلنا أو يتحدث باسمنا.

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