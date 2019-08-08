ياسمين عبد العزيز تصطدم بسيارة إسعاف وتعطل نقل مريض للمستشفى

ياسمين عبد العزيز...

تفاجئ جمهورها بمواصفات فتى أحلامها .. فيديو

عن زواجها مرة أخرى: يا اختي هو اللي اتجوزوا خدوا إيه

عن مطلقها: الرجل ده على راسي وعلاقتنا زي الفل

: مبحبش التمثيل وكان نفسي أبقى ضابط ..فيديو

تروي كيف قادت سيارتها للمرة الأولى

: أنا بتكسف وبخاف الفستان يترفع.. أنا بتاعة بنطلونات



أكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ أنها لن تتزوج ثانية إلا عن حب؛ موضحة أنها لها مواصفات خاصة في حبيبها تتجسد في الراحل أحمد زكي.



وقالت ياسمين عبد العزيز، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛: « مليش انا في الشعر الأصفر والعيون الخضراء والجو ده .. بحب استايل أحمد زكي ».



وأشارت ياسمين عبد العزيز؛ أنها أبدت حياته الفنية في عمر 12 سنة؛ تزوجت في وانجب في سن مبكرة.



وتابعت ياسمين عبد العزيز؛ أنها كانت تعمل نحو خمسة إعلانات في اليوم الواحد وهذا رقم قياسي.



وقالت الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ أنها في البداية لم ترغب في الزواج؛ لكونها مصابة بعقدة نفسية لانفصال والديها في سن التاسعة.



وأضافت ياسمين عبد العزيز،: « أنا كنت بقول لأصحابي انا مش هتجوز غير لما أوصل لسن الثلاثين .. واتجوز محمد حلاوة لانه فضل يلح ويطلب ايدي أكثر من 3 سنين »؛ منوهة: « أنا ممكن أن تقبل في الزواج مرة أخري ولكن لا تريد أن تدخل رجل غريب على أولادها».



وتابعت ياسمين عبد العزيز حدثها لمنى الشاذلي ساخرة : « يا اختي هو اللي اتجوزوا خدوا ايه من الرجالة»؛ واستطردت: « كل اللي حواليا بيقولوا لي اتجوزي بس أنا لأ» .



عن انفصالها من رجل الأعمال محمد حلاوة؛ قالت ياسمين عبد العزيز : « أنا لما أعلنت كنت منفصلة بقالي سنة ومحدش كان يعرف ومحمد أبو عيالي رجل محترم جدا .. ولازم أحترمه .. بس الطلاق كان على رغبتي .. والإعلان على الطلاق لانه جيه الوقت اللي الناس تعرف فيه».





أكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ أنها اختارت المشاركة في مسلسل آخر نفس في العام الحالي على الرغم من أنه ليس كوميديا لتخلق تجربة جديدة لنفسها وتحديا جديدا.



وتحدثت ياسمين عبد العزيز؛ عن انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة؛ قائلة: « أنا لما أعلنت الخبر كنت منفصلة بقالي سنة ومحدش كان يعرف ومحمد أبو عيالي ورجل محترم جدا .. ولازم نحترمه .. بس الطلاق كان على رغبتي .. والإعلان على الطلاق لانه جه الوقت اللي الناس تعرف فيه».



وقالت ياسمين عبد العزيز؛ : «أنا اتعرفت على محمد وانا عندي 18 سنة وكان عايزنى اعمل اعلان لـشركته .. وعرض عليا الزواج لمدة أكثر من 3 سنين».



وتطرقت ياسمين عبد العزيز إلى الهجوم التي تتعرض له على السوشيال ميديا؛ من الممثلة ريهام حجاج زوجة حلاوة الحالية :« الحاجات دي مبتفرقش معايا خالص .. أنا بشوف ان البني ادم يتكلم عن نفسه بشغله .. أنا مينفعش أجرح في أبو أولادي أبدا .. علاقتنا زي الفل وبنكلم بعض .. الرجل ده على راسي وعلاقتنا أكبر من زوجين وانفصلنا ».



واستطردت: « الزعل عندي مبيخدش أكثر من يوم يوم واحد .. وفي النهاية ده أبو عيالي ومش هينفع أتكلم عليه وحش عشان عيالي لما يتفرجوا على كلامي ميزعلوش .. وأنا مش فاضية أرد على حد لأنه كان فيه حياة وانتهت وخلاص وانا دلوقتي بفكر في أولادي وشغلي».



قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ أنها كانت لا تحب التمثيل ابدا؛ مرددة: « أنا كان نفسي أبقى ضابط .. وكنت بشتغل في الاعلانات لما عرفت اني مش هينفع أبقى ضابط».



وأوضحت ياسمين عبد العزيز؛ أن أول الأعمال التي شاركت فيها كان مسلسل امراة من زمن الحب مع الفنانة الكبيرة سميرة أحمد؛ منوهة أن أول يوم تصوير كان مشهد « عياط».



وأشارت ياسمين عبد العزيز، أنها بالفعل دخلت في نوبة بكاء بسبب الضغوط التي تعرضت لها في كواليس المسلسل خاصة أنه كانت طفلة في سن الخامسة عشرة.



وتابعت ياسمين؛ انها دائما ما تختار أعمالها بعناية منذ ان كانت بتعمل بالاعلانات حتى الآن.



أكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ أنها جمعت كل الأموال التي تحصلت عليها من الاعلانات واشترت سيارة وهي في سن الخامسة عشرة.



وحكت ياسمين عبد العزيز، موقفا تعرضت له في أول يوم امتلكت فيه سيارة؛ مرددة: « كنت ماشية في المعادي وخبطت عربية اسعاف.. وفضلت اتخانق مع السواق لدرجة أنه أخد المريض وراح بيه المستشفي مشي».



وتحدثت ياسمين عن علاقتها بزملائها في المدرسة؛ منوهة أنها بحكم أن اخواتها ذكور كانت تضرب زملاءها في المدرسة سواء بنين أو بنات؛ لدرجة أنها كانت تفصل من المدرسة كثيرا.



وأوضحت ياسمين عبد العزيز؛ أنها اعتمدت على نفسها واستقلت ماليا وهي طفلة؛ وساعدت والدتها في المعيشة لأنها كانت منفصلة عن والدها.



قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ إنها تحب كل الإعلانات التي قدمتها خلال الفترة التي عملت بهذا المجال.



مشيرة - إلى أنها كانت تعمل حوالي خمسة إعلانات في اليوم الواحد وهذا رقم قياسي وذلك للحصول على مزيد من الأموال.



ووجهت الشاذلي؛ سؤالا لجمهور البرنامج الموجود في الحلقة؛: « هو نفس الشكل من زمان لحد دلوقتي؟»؛ ليرد أحد المتواجدين : « دي احلوت».



ومن جانبها ردت ياسمين عبد العزيز؛ على الشاب الذي ردد تلك الجملة بعصبية: « لأ أنا طول عمري حلوة».



وأوضحت ياسمين عبد العزيز؛ أنها كانت تتقاضى في الإعلان الواحد 5 آلاف جنيه؛ مشيرة إلى أنها اشترت بكل الأموال التي جمعتها «عربية جيدة».



قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ إن والديها انفصلا وهي في سن مبكرة؛ ودخلت في عالم الاعلانات في سن الثانية عشرة؛ مشيرة الي ان أول إعلان لها كان لشوكولاته «مندولين».



وأضافت ياسمين عبد العزيز، أن أول من دفعها الي الاتجاه الي الإعلانات صديقة لوالدتها تدعى دينا؛ منوهة الى أنهم اشترطوا عليها تركيب أذن قطة وهي رفضت.



وتابعت ياسمين عبد العزيز: « قعدت اعيط وقولتلهم مش هعمل قطتين في شعري وفي الاخر عملت الاعلانات وبدأت المسيرة».



وعرضت منى الشاذلي مجموعة من الإعلانات التي كانت بطلتها ياسمين عبد العزيز؛ مثل إعلانات لمأكولات ومشروبات وأدوات كهربائية؛ مؤكدة أنها كانت فتاة الإعلانات الأولى آنذاك.



قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ إنها لم تظهر في البرامج الحوارية منذ 17 سنة؛ موضحة أن السبب في ذلك يرجع أن البرامج تعتمد على فضائح النجوم وهذا ما ترفضه.



وأضافت ياسمين عبد العزيز، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ أنها لا تخرج كثيرا لانها تجلس كثيرا مع أولادها؛ مرددة: « ولادي لهم حق عليا؛ وانا مش بحب الظهور والأضواء.. ولا بحب أعمل حوارت صحفية وبمجرد أن ينتهي الفيلم أو المسلسل أنسى ما حدث وابدا من جديد».



وأشارت ياسمين عبد العزيز؛ إلى أنها مكسوفة جدا من التعامل مع الجمهور لأول مرة منذ فترة كبيرة في الحوارات.



وأعلنت ياسمين عبد العزيز؛ تخوفها من الفستان الذي ترتديه مرددة: « أنا خايفة الفستان يترفع لفوق.. أنا بتاعة بنطلونات جينز مش فساتين».