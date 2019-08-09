رسميا.. بدء الدراسة بجامعة الأزهر العام الجديد 2019-2020 .. 21 سبتمبر

أصدر المجلس الأعلى للأزهر في جلسته رقم (266) عددًا من القرارات، وهي: الموافقة على تحديد مواعيد بدء الدراسة وإجازة نصف العام وامتحانات النقل والشهادات العامة الأزهرية ومسابقة القبول لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2019/2020م بقطاع المعاهد الأزهرية، لتكون في يوم السبت 22 من محرم 1441هـ الموافق 21 من سبتمبر 2019م.



كما قرر الأعلى للأزهر، أن تتُعامل شعبتا الدراسات الإسلامية، واللغة العربية بكليتي التربية (بنين - بنات) جامعة الأزهر معاملة الكليات الدينية من حيث الإعفاء من المصروفات المقررة بالعملات الأجنبية.



كما تمت الموافقة على قواعد وشروط قبول الطلاب والطالبات الوافدين بمرحلة الإجازة العالية بكليات جامعة الأزهر للعام الجامعي 2019/2020م، ويفوض الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر في اعتماد ما يطرأ على أعمال مكتب التنسيق من قرارات، مع مراعاة التعديلات الآتية:



أولا: الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية الأزهرية عام 2019م وما يعادلها يرشحون بالكليات النظرية والعملية، وفقًا لشروط القبول، الحد الأدنى «الأصلي والاعتباري» للدرجات المقررة ووفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للأزهر.



ثانيا: الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية الأزهرية عام 2019م وما يعادلها يرشحون بالكليات النظرية والعملية، وفقًا لشروط القبول، الحد الأدنى «الأصلي والاعتباري» للدرجات المقررة ووفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للأزهر.



ويشترط للقبول بقسم الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بكلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة : أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلًا على 70٪ من المجموع الكلي ، 80٪ في اللغة الإنجليزية، ويستثنى من شرط اللغة الطلاب الوافدون والحاصلون على الثانوية الأزهرية لغات، والمعاهد النموذجية والطلاب الوافدون من الدول الناطقة باللغة الإنجليزية.



كما وافق المجلس، على قواعد وشروط قبول الطلاب والطالبات المصريين وشروط إعادة القيد بمرحلة الإجازة العالية بكليات جامعة الأزهر للعام الجامعي 2019م/2020م، وفوض المجلس الدكتور رئيس جامعة الأزهر في اعتماد ما يطرأ على أعمال مكتب التنسيق من قرارات، كما أضيفت شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية إلى رغبات طلاب القسم العلمي، والموافقة على قبول الطالبات الحاصلات على شهادة الثانوية الأزهرية دون التقيد بنسبة محددة الأماكن؛ للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي للعام الجامعي 2019/2020م، ويطبق ذلك على معهد التمريض بأسيوط.



كما تمت الموافقة على افتتاح دراســـات عليا بكلية الطب بنين ــ أسيوط ــ جامعــة الأزهــــر بالأقســـام العلمية الآتية: (جراحة العظام - التشريح - الباثولوجي العامة - الطفيليات - الميكروبيولوجي - الصحة العامة - الطب الشرعي - الهستولوجي)، على أن يُعْقَد بروتوكول مع كلية طب أسيوط لتغطية البرامج الدراسية والعملية للدراسات العليا بهذه الأقسام، وتُعمَّم قواعد الجبر والتيسير على طلاب الدراسات العليا (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) المعمول بها بالقطاعات الثلاثة للكليات الأصيلة والقطاع الطبي على جميع قطاعات الجامعة بدءًا من العام الجامعي 2018/2019م.



كما تمت الموافقة على تعديل مسمى درجة «البكالوريوس في العلوم الصيدلية» ليكون «بكالوريوس الصيدلة» بكليات الصيدلة (بنين - بنات) - جامعة الأزهر؛ على أن يطبق ذلك على خريجي العام الجامعي 2018/2019م.