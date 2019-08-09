إيمي طلعت زكريا تزور سامح حسين في عرض المتفائل

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورتها مع سامح حسين وسهر الصايغ في عرض "المتفائل" وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث قامت بزيارتهما ومشاهدة العرض.



وعلقت ايمى على الصورة قائلة :"مبروك لزمايلى العرض المسرحي (المتفائل)عرض اكتر من رائع".



شارك سامح حسين بطولة المسرحية الجديدة "المتفائل" بمجموعة من الفنانين وهم سهر الصايغ، وأحمد صيام، ويوسف إسماعيل، وسوسن ربيع، وتامر الكاشف، وأحمد زكريا، ومصطفى سامي، وأمجد الحجار، وآيات مجدي، وطارق راغب، وأحمد سمير، ونانسي نبيل، وأمجد إيهاب، عبده بكرى.



المسرحية عن رواية "كانديد" لفولتير، وهي من إعداد وإخراج إسلام إمام، وموسيقى وألحان هشام جبر، وأشعار طارق على، واستعراضات ضياء شفيق، وديكور حازم شبل، تصميم أزياء نعيمة عجمي، وتعرض على المسرح القومي بالعتبة.