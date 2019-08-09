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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 9 -8- 2019 بمحافظات مصر

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:21 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
نورهان خفاجي
تشهد درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 9 - 8 - 2019، ارتفاعًا نسبيًا عن الفترة الماضية بمعدل درجة إلى درجتين مئوية، حسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حيث يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:

القاهرة 36/25
الإسكندرية 33/26
بورسعيد 32/25
رفح 32/23
كاترين 31/17
شرم الشيخ 38/27
بني سويف 37/24
أسوان 40/26
حلايب 33/29

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