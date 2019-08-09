طريقة تنظيف الكرشة في خطوات بسيطة

طريقة تنظيف الكرشة تكاد تكون من أكثر الأمور المرهقة التي تواجه السيدات عندما تقرر أن تدخل إلى دهليز المطبخ وتخرج بطبق كرشة على طريقتها المفضلة لها ولأسرتها، وعلى الرغم من صعوبة طريقة تنظيف الكرشة نظرًا لرائحتها وما يلتصق بجدارها إلا أن أصبح هناك العديد من الطرق التي تريح السيدات من حمل تنظيف الكرشة إلى الأبد.

أولًا: تخلصي من الوبر

- ضعي الكرشة في طبق كبير أسفل الماء الجاري لمدة 10 دقائق حتى تزال الشوائب.

- بعد ذلك احضري إناء آخر و املئيه بالماء واتركيه على النار حتى يغلي ثم أغلقي النار وضعي الكرشة في الماء المغلي لعدة دقائق، ولاتنسي تحريكها من حين لآخر.

- بعد ذلك احضري إناء آخر و املئيه بالماء واتركيه على النار حتى يغلي ثم أغلقي النار وضعي الكرشة في الماء المغلي لعدة دقائق، ولاتنسي تحريكها من حين لآخر.





- اخرجي الكرشة من الماء وقومي بإزالة الوبر والرواسب العالقة في جدارها بسكين غير حاد، وذلك بعكس اتجاه ذلك الوبر.

- استمري في هذه العملية حتى تلاحظين تغيير لون الكرشة إلى اللون الأبيض الناصع.





ثانيًا: تحضيرها للطهي

-انتهيتي من عملية إزالة الوبر، قومي بإحضار 4 ملاعق كبيرة من الملح وعصير الليمون ونصف كوب من الخل الأبيض واخلطيهم جميعًا في وعاء كبير، ثم ضعي الكرشة في هذا المحلول لفترة طويلة، وذلك للتخلص من الرائحة الكريهة وكذلك بقايا الطعام الذي لم يهضمه الحيوان.





- وفي هذه الأثناء استخرجي الكرش من المحلول واغسليها بالماء ثم أعديها إلى المحلول مرة أخرى وكرري هذه العملية أكثر من مرة.

-فيما بعد ضيفي الكرشة في إناء مملوء بالماء واشعلي النار، واتركيها حتى تغلي ثم ضيفي فصّين من الثوم وورق اللورا والزنجبيل وملعقة صغيرة من الكمون، بهذه الطريقة ستتخلصين نهائيًا من الرائحة الكريهة، لتكن المحطة الأخيرة هي إخراجها من الماء المغلي وشطفها للمرة الأخيرة الكرشة وطبخها بحسب رغبتك.





طريقة تنظيف الكرشة بالاسبرين:





- إذا سئمتي من الطريقة الأولى لمراحلها الكثيرة فعليك تجربة هذه الطريقة، مهدي الكرشة للتنظيف عن طريق إحضار إناء يحتوي على الماء الفاتر ثم اتركي الكرشة في الإناء لمدة 15 دقيقة،

- سخني من 2 لـ 3 لتر من الماء، بعد ذلك ضعي قرصين من الأسبرين أو الريفو في الماء المغلي وقومي بتذويبهم.

- اخرجي الكرشة من الماء الفاتر وضعي قطعة تلو الأخرى في الماء المزود بالأسبرين لمدة دقائق، ثم اخرجي قطعة قطعة وازيلي الطبقة الخضراء بالملعقة أو السكين، وكرري تلك العملية حتى تصبح بيضاء.









- تخلصتي من الطبقة الخضراء تمامًا، ضعي الكرشة تحت الصنبور في وعاء كبير.





- ستتبقى لك خطوة التخلص من الروائح الكريهة، قومي بإضافة فنجان من الخل أو الليمون في إناء ثم ضعي الكرشة فيه، بعد ذلك أخريجها وأعديها للطهي.





خطورة طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين:

لا داعي للقلق فليس هناك أية أضرار صحية من استخدام أقراص الأسبرين في تنظيف الكرشه، بل أنه يساعد على تنظيف الغشاء المخاطي للكرشة .





طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون





- لمدة 10 دقائق اتركي الكرشة أسفل الصنبور المتدفق بالماء الفاتر، حتى تزال القاذورات والرواسب الملتصقة بها.

- صفي الكرشة ثم ضيفي إليها ملح الليمون واتركيها لمدة ساعة كاملة أو أكثر.





- ثم احضري السكين وقومي بكشط الطبقة السطحية الغامقة، واغسليه بالماء الجاري بعد ذلك وتُنقع لمدة ربع ساعة في ملح ليمون.





- اخرجيها مرة ثانية واكملي عملية الكشط والتنظيف، حتى تلاحظين تحول لونها للون الأبيض.





- فيما بعد اغسليها جيدًا بالملح والدقيق لمدة عشر دقائق لتنظيفها.





- ثم ضيفي الكرشة لمدة ساعة في وعاء من الماء المضاف له الخل والليمون والملح وذلك للتخلص من أي رائحة كرية.

- الخطوة الأخيرة هو غسلها بالماء جيدًا وإعدادها للطبخ.







