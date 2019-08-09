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رياضة

شاهد .. جميع أهداف محمد صلاح مع ليفربول قبل انطلاق الدوري الانجليزي اليوم

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:19 م
محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة
يستضيف ملعب أنفيلد اليوم الجمعة، فريق ليفربول وصيف الدوري الموسم الماضي بقيادة محمد صلاح، نوريتش سيتي الصاعد حديثا فى انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز فى تمام الساعة 9 مساء.

ويسعى ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا في النسخة الاخيرة للفوز والحصول على ثلاث نقاط وتقديم أداء قوي لتوجيه رسالة لجميع المنافسين من اجل حصد بطولة الدوري الانجليزي.

وهناك تحديات جديدة يخوضها النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول خلال الموسم الجديد، أبرزها قيادة الريدز للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي والحفاظ على لقب هداف البريميرليج.

ويستهل فريق ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي، بمواجهة نوريتش سيتي اليوم على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 52 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 22 هدفا في الدوري الإنجليزي و5 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى محمد صلاح للحفاظ على مستواه مع ليفربول للموسم الثالث على التوالي، بعد الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي موسمين على التوالي، والتتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2018، وقيادة ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي، بعد غياب 14 عاما.

وننشر في الفيديو جميع أهداف محمد صلاح التي سجلها خلال الموسم مع فريقه.

https://www.facebook.com/ArabicLFC/videos/1470525186419650/

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