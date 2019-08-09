توسع الاشتباكات باليمن بين الحماية الرئاسية والمجلس الانتقالي الجنوبي

قالت مصدر محلية في اليمن إن المواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، توسعت إلى مناطق جديدة في عدن، جنوب البلاد، وسط انسحاب قوات الجيش من مدينة كريتر.



ونقلت قناة روسيا اليوم عن المصادر قولها إن المواجهات تخللها قصف متبادل بقذائف الهاون بين قوات اللواء الرابع حماية رئاسية الذي يقوده العميد، مهران القباطي، وقوات من الحزام الأمني في مديرية دار سعد شمالي عدن​​​.



وأشارت المصادر إلى أن طيران التحالف يحلق بين الحين والآخر، في سماء مدينة عدن وعلى ارتفاع منخفض.



وكانت قوات الحزام الأمني قد أحكمت سيطرتها على مصافي عدن بمديرية البريقة غرب المدينة عقب مواجهات عنيفة مع قوات من الحماية الرئاسية التي كانت تتولى حراستها. من ناحية أخرى سيطرت القوات الحكومية (الجيش) على المنطقة من أطراف كريتر، وتحديدا من عدن مول إلى جولة الرحاب وجولة الجمهورية، وسيطرت أيضا على معسكر بدر وجزيرة العمال.



وبحسب المصادر، تدور معارك عنيفة حول مطار عدن الدولي، حيث تحاول قوات المجلس الانتقالي السيطرة عليه، مضيفا أن قوات الحزام الأمني سيطرت على أحياء استراتيجية، من بينها المُعلّا والتواهي.



كما تدور مواجهات حول معسكر جبل حديد، وسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.