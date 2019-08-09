لمناقشه مطالب العمال.. نقابات مطاحن مصر العليا تجتمع باتحاد عمال قنا

ناقشت نقابات عمال شركة مطاحن مصر العليا الثلاث" سوهاج وقنا والأقصر و أسوان والبحر الأحمر " مطالب عمال شركه مطاحن مصر العليا، خلال الاجتماع المنعقد بمقر الاتحاد العام اتحاد عمال مصر بقنا، برئاسة سيد حامد رئيس اتحاد عمال مصر بقنا والأقصر، و ممثل لمديرية القوي العامله بقنا.



كما ناقش الاجتماع، عدد من المطالب منها" تغيير بنود اللائحه التي أصبحت لا تتناسب وحالة العاملين المعيشيه والتي تتطلب تعديلًا إداريًا وماليًا- تطبيق الحكم الصادر للعاملين بأسوان بضم علاوه 2017/2016علي جميع العاملين بالشركه أسوة بزملائهم وذلك اعتبارًا من 1/7/2019 - تعديل البدل النقدي لجميع العاملين بالشركه و زيادته بالنسبه للإدارات من 15% إلي 30% وبالنسبه للانتاج من20 إلي 40 %- زيادة الإضافي للعاملين بالنسبة للجمع والعطلات".



من جانبه قال المهندس حجاجي عبد النبي- رئيس اللجنه النقابيه بقنا، بأنه تم إرسال فاكس للسيد خالد عيش بما تم الاتفاق عليه، و سوف يكون هناك لقاء مع وزير القوي العامله بحضور خالد عيش رئيس الاتحاد العام و سيد حامد رئيس اتحاد نقابات عمال قنا و الأقصر و البحر الأحمر عقب عطلة العيد الأضحى للتأكيد علي أحقية العاملين في مطالبهم العادله.



في سياق متصل رحب بركات الضمراني- مدير مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بالصعيد، باجتماع النقابات الثلاث والاستفاده من توحيد الجهود وتوحيد الكلمه، مؤكدًا علي نجاح تجارب العمل الجماعي خاصة في تلك المطالب الأكثر إلحاحًا، حيث هناك لائحه داخليه بشركة مطاحن مصر العليا عفا عليها الزمن ولا تتناسب والأحوال المعيشية أو إداريًا للعاملين، كما أن هناك مطالب متعدده للعاملين الذين حافظوا علي صدارة شركتهم لشركات الطحن حتى أصبحت الرائده بين الشركات بفضل سواعد أبنائها وتفانيهم فى العمل.

