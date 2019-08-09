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الزراعة: ارتفاع صادرات مصر لـ 4.6 مليون طن فى 8 أشهر

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:38 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.6 مليون طن حتى الآن، وذلك خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 7 اغسطس الحالي.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 4 ملايين و620 ألفا و253 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة 651 ألفا و127 طنا عن نفس المدة من العام الماضي.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و751 ألفا و550 طنا ، بالإضافة إلي تصدير 698 ألفا و704 اطنان بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 393 ألفا و113 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 98 ألفا و557 طنا، في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألفا و 676 طنا.

بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 24 الفا و605 اطنان ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 12 ألفا و557 طنا، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6004 اطنان، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3202 طن، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5368 طنا للفلفل و7021 طنا للخيار.

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