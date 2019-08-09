ريال مدريد يعلن رقم قميص هازارد الجديد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا، عن منح القميص رقم 7 للوافد الجديد لاعبه البلجيكي إيدين هازارد مع الفريق الأول بدءًا من الموسم الجديد 2019-2020.



وكان هازارد يرتدي القميص رقم 50 مع النادي الإسباني خلال فترة الإعداد مما أثار التساؤلات عن رقم الجناح البلجيكي مع الفريق في الموسم الجديد وخاصة بعد رفض الكرواتي لوكا مودريتش نجم الفريق التخلي عن قميصه رقم 10 لهازارد والذي تعود على ارتدائه مع ناديه القديم تشيلسي الإنجليزي.



وأعلن ريال مدريد قائمة لاعبيه للموسم الجديد مع أرقام قمصانهم ليذهب قميص رقم 7 والذي ارتداه أساطير النادي مثل راؤول جونزاليس والبرتغالي كريستيانو رونالدو لهازارد ، بعد أن كان يرتديه المهاجم ماريانو دياز والذي سيرتدي قميص رقم 24 بدلًا منه في الموسم الجديد ، مع عدم وضوح مستقبل اللاعب مع الميرنجي.



يذكر أن هازارد انتقل لصفوف نادي ريال مدريد قادمًا من نادي تشيلسي مقابل 100 مليون يورو في عقد يمتد لمدة 5 سنوات.