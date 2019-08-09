صفط عطشانة في عيد الاضحى.. الأهالي: بنشوف المية في الحلم بس

هاجم أهالي صفط اللبن التابعة لمركز بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مسئولي شركة المياه نظرا لانقطاعها عن المنازل لمدة 72 ساعة متواصلة، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.



واتخذ أهالي صفط اللبن بمركز بولاق الدكرور مواقع التواصل الاجتماعي منفذا لهم لتوصيل شكواهم إلى المسئولين، خصوصا مسئولي شركة المياه.



قالت أمل أحمد من سكان صفط اللبن: «ياجماعة لحد امتى هنعيش كده فى القرف ده الساعة 2 صباحا ومفيش مية ده يرضى مين حسبيى الله ونعم الوكيل فى كل واحد مسئول عن قطع المية فين سيادة النائب عن صفط اللبن كده حرام»، مشيرة إلى أن أعضاء مجلس الشعب عن دائرة بولاق الدكرور لم يقوموا بواجبهم تجاه اهالي دائرتهم الانتخابية ومراعاة ظروفهم المعيشية.



وكتبت «نسمة سيف»: «كالعادة كل عيد يضيعوا فرحة الناس بهم المياه، حسبنا الله ونعم الوكيل بقالها يومين مجتش».



فيما كتب «أحمد غازي»: «معلش يا جماعة المية قاطعة بقالها 3 أيام، مش فاهم ليه ولو ناويين يعملوا كدة مش بيقولوا قبلها ليه».



وكتبت «منى محمد»: «يا جماعه مفيش حل لقطع الميه ديه بجد خلاص تعبنا حرام اوووي كده اللي احنا فيه ده طب قولولنا نروج فين او المشكله فين بالظبط».



فيما تساءل «أحمد عشماوي»: «عاوز أعرف ايه الحكمة فى انقطاع الميه أيام المناسبات».